El seleccionado peruano Edison Flores se pronunció a través de su cuenta de Instagram sobre el chat que se filtró este miércoles, en el que el jugador le responde a una joven en la red social.

“Las personas que me siguen saben que soy muy activo en esta red social y comento fotos, respondo mensajes y videos que me envían, resposteo historias donde me etiquetan, hasta converso por interno con muchos a los cuales no conozco personalmente”, escribió el jugador.

El popular “orejas” confirmó la conversión filtrada y que en todo momento se se expresó con el respeto debido hacia la persona que le escribió. “Lo que se muestra en la cuenta de Instagram que me cita es una conversación en la que todo momento me dirijo con respeto hacia la persona con la que hablo”.

Respuesta de Edison Flores. (Captura Instagram)

El volante del DC United de Estados Unidos también dijo que tras lo ocurrido no será motivo para dejar de hablar con sus seguidores. “Y esta situación no será motivo para dejar de hablar con mis seguidores, enviarles saludos o recibir siempre sus ánimos y cariño con una respuesta de agradecimiento”.

“En mi carrera y en mi vida personal, siempre he buscado mantenerme alejado de cosas que no me suman y por eso solo me pronunciaré a tráves de este comunicado sobre este tema. Es difícil entender por qué siempre se busca hacer daño a la gente mostrando información de manera mal intencionada y fuera de contexto”, agregó el futbolista.

Asimismo, Flores habló sobre su esposa y dejó en claro que su cuenta en Instagram es de contenido profesional, por lo que no cuenta con fotos recientes a lado de Ana Siucho. “El tipo de contenido en mi cuenta es de fútbol y las historias de mi vida cotidiana. Creo que debemos ponerle un alto a esto y no jugar con la tranquilidad de las personas ni de sus familias”, finalizó.

