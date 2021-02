Edith González nació el 10 de diciembre de 1964 en la ciudad de Monterrey, México. La carrera de Edith comenzó a los cinco años durante una visita al programa “Siempre en Domingo” al momento que fue seleccionada entre el público para participar en un pequeño papel junto al actor Rafael Baledón.

A partir de ese momento, González se convirtió en una actriz infantil de Televiteatros y en películas de los años 70. Edith González estudió actuación en Nueva York, Londres y París. Además de formar parte de la academia del director de teatro Lee Strasberg, también estudió en el Neighborhood Playhouse y en el Actors Institute.

Entre sus papeles de telenovelas más recordados destaca el de “Salomé”, “Aventurera” y “Doña Bárbara”. En 2010 debutó en el teatro en la obra “Buenas noches, mamá” en la Ciudad de México, pero estaba claro que su destino era ser actriz de televisión, donde triunfó y se convirtió en una de las actrices mejor cotizadas de México.

No obstante, hubo un momento de incomodidad en el que la actriz descubrió que no se le iba a pagar absolutamente nada por la telenovela que trabajó durante un año entero. Ella lo confesó así en el programa de Gustavo Adolfo Infante “En compañía de” hace algunos años.

¿CUÁL FUE LA NOVELA EN LA QUE EDITH GONZÁLEZ TRABAJÓ Y NO RECIBIÓ PAGA?

El presentador de televisión Gustavo Adolfo Infante publicó a través del canal de YouTube oficial de Imagen Entretenimiento una entrevista que tuvo con Edith González, donde habló por casi 50 minutos con la actriz de “Salomé”. Él también aprovechó un minuto para ofrecer las condolencias a la familia, ya que hace poco también había fallecido su madre Doña Ofelia Fuentes.

En la entrevista tratan de diversos temas, pero en especial sobre su situación amorosa y la carrera de Edith Gonzáles, que no siempre fue color de rosas. Al minuto 40 de la entrevista, luego de algunas preguntas personales, Edith confesó que había una telenovela que nunca le pagaron por su participación:

“Ahí quedó un contrato pendiente que no se pagó, tuve una telenovela que nunca se me pagó. Completita, toda una novela completita. En mi primera cita con el señor Emilio Azcárraga le dije ‘señor, no me pagaron la novela’. Y me dice ‘¿la tienes firmada?’. ‘No señor, era un contrato verbal’”, recordó con un poco de rabia en su mirada.

Todo indica que "Corazón Salvaje" fue la telenovela que Televisa no le pagó a Edith González (Foto: Televisa)

“Ya te (censurado)”, comentó Edith Gonzáles sobre lo que el productor le dijo en ese entonces. “Todo un trabajo gratuito, todo un año de mi vida”, sentenció la actriz bastante indignada. Pero, ¿Cuál es el trabajo que nunca se le pagó a la actriz? Hay una gran posibilidad que sea “Corazón Salvaje”.

Esta información fue corroborada por El Heraldo, pero se debe a que Edith Gonzales estaba hablando minutos antes de la revelación sobre las telenovelas en su historial que salvaría para que no se pierdan nunca. Al mencionar “Corazón Salvaje”, todo parece indicar que la mención de la telenovela tocó una fibra de su ser, ya que poco después contó esta pequeña anécdota de su vida.

"Corazón Salvaje" fue protagonizado por Edith González y Eduardo Palomo (Foto: Televisa)

La telenovela mexicana fue producida por José Rendón para Televisa en 1993 y se extendió por más de 160 episodios hasta el 18 de febrero de 1994. La producción fue protagonizada por Edith Gonzáles y Eduardo Palomo, actor que falleció el 6 de noviembre del 2003 por un ataque al corazón.

“Corazón Salvaje” cumple con todos los datos que la misma Edith Gonzáles revela en su declaración para Gustado Adolfo Infante, pero en realidad ella nunca reveló en público cuál de todas las telenovelas en las que participó hubo esta falta de pago, ya sea por respeto o porque simplemente lo consideró como un aprendizaje de vida para no cometer los mismos errores.