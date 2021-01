Edith González y Niurka Marcos son dos talentosas actrices que deleitaron al público con sus interpretaciones. Si bien, la mexicana dejó de existir a causa del cáncer hace un año y medio (junio de 2019), su legado sigue vigente; en tanto, la cubana ha sabido ganarse a la audiencia dando a conocer sin filtros lo que realmente piensa.

Aunque ambas coincidieron por primera vez en “Nunca te olvidaré”, fue hasta “Salomé” donde llegaron a compartir roles más cercanos, pues en la trama eran mejores amigas. Sin embargo, esa amistad que vimos a lo largo de los capítulos fue todo lo contrario en la vida real; ya que no tenían una buena relación.

Tanta era la enemistad entre ellas, que en una oportunidad Niurka acusó a Edith de “tener mala entraña” y la necesidad de “acostarse con los protagonistas” de las novelas en las que actuaba. A continuación, te contamos por qué estas artistas se llevaban tan mal.

Para Niurka, Edith González era muy buena actriz también en la vida real porque sabía fingir lo que realmente era. (Foto: Edith Gonzáles / Instagram)

NIURKA ACUSA A EDITH DE SER “UN DEMONIO”

En su libro “Soy Niurka”, la cubana, además de contar sus inicios como bailarina en el cabaret ‘Tropicana’ de La Habana para posteriormente logra proyectarse nacional e internacionalmente con su actuación en las telenovelas mexicanas y en obras de teatro, narra la pesadilla que fue trabajar al lado de Edith González.

“Traté de ser amistosa con ella, pero realmente fue imposible. Lo que le molestaba era mi sola presencia y comencé a sufrir malos tratos, menosprecios y humillaciones”, señaló.

Asimismo, en el programa ‘Confesiones de novelas’ de Telemundo, la cantante y bailarina describió a González como un ser de “mala entraña, un demonio” y aseguró que tenía dos problemas: “Los peores: tiene una gran inseguridad, gran, enorme. Y el segundo es que necesita, a fuerzas, acostarse con todos los protagonistas. Con todos”.

GONZÁLEZ LE RESPONDE

Ante tales afirmaciones, Edith González fue abordada por la prensa para conocer su opinión y qué le respondía a Niurka. “Sin comentarios”, indicó en junio de 2012.

Ante la insistencia de los periodistas, la actriz manifestó: “La vida, yo creo que se vive una sola vez; y si tienes que hablar de alguien, pues mejor hablar bien. Ese es mi comentario”, dijo y dio por zanjado ese tema.

La actriz murió mientras escuchaba a su hija cantar. (Foto: Edith González / Instagram)

NIURKA CONTRAATACA

No contenta con lo señalado en su libro, Niurka quería dar a conocer quién era realmente la protagonista de “Salomé”; así que en una entrevista para ‘La última y nos vamos’ contó que debía soportar a la mexicana porque su entonces pareja Juan Osorio, productor de la telenovela, se lo había pedido.

Recordó que cuando Osorio le comentó que había un papel en el que encajaba a la perfección porque ella era vedette, se mostró muy contenta, pero él le advirtió que el único inconveniente era que en la ficción iba a ser la mejor amiga de la protagonista, y que todos estaban preocupados de que hubiera problemas entre ellas. Según manifestó la cubana, se comprometió a evitar cualquier conflicto. “Tranquilo, yo no hago competencia con nadie, así como me conoces, no tengo complejos de inferioridad”.

Así se iniciaron las grabaciones y a la par comenzaron -según ella- los malos tratos por parte de Edith, pese a ello dijo que supo mantener todo bajo control.

La cubana asegura que no es hipócrita y dice las cosas tal como le nacen. (Foto: Niurka Marcos / Instagram)

TRAS LA MUERTE DE GONZÁLEZ, NIURKA VOLVIÓ A ATACAR

Poco después de la muerte de Edith González, Niurka creó una gran polémica al asegurar que ella había sido la mejor ‘Aventurera’.

“Lo soy y lo seré [la mejor], esté quien esté, se vaya quien se vaya. I’m sorry for everybody. Aunque lo diga la señora [Carmen] Salinas, fui la más perra; y lo voy a seguir diciendo y no por la muerte de nadie, sino porque es la verdad. Antes de que falleciera [González] lo dije y después de que falleció sigo diciendo lo mismo, porque no soy hipócrita”, señaló.

Antes tales afirmaciones, Carmen Salinas le pidió dejar en paz a la actriz, pues ella ya no estaba con nosotros. “Se me murió, chiquita, Edith está muerta, ya no se puede defender, ya hay que dejar que los muertos descansen. Ya, tú eres la mejor”.

