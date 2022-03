Eduardo Capetillo Jr, el hijo mayor de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, fue detenido por la policía en Ciudad de México cuando circulaba por calles de esa ciudad. Los hechos se conocieron a través de una transmisión en vivo que el mismo joven realizó desde su cuenta de Instagram y que en pocos minutos se viralizó en las redes sociales.

Los hechos ocurrieron la mañana del martes 15 de marzo cuando el hijo mayor de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán circulaba por la avenida Paseo de la Reforma, a la altura de Él Ángel de la Independencia.

En el clip, Eduardo Capetillo Jr exhibió lo sucedido y manifestó su descontento por haber sido interceptado por elementos de seguridad auxiliar de la policía ¿Qué pasó? Aquí todos los detalles de lo ocurrido, que ha puesto al joven de 27 años en el ojo de la tormenta.

Eduardo Capetillo y Biby Gaytán (Foto: Eduardo Capetillo/ Instagram)

¿POR QUÉ FUE DETENIDO EDUARDO CAPETILLO JR EN CIUDAD DE MÉXICO?

Eduardo Capetillo Jr, el hijo mayor de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, fue detenido por presuntamente manejar su motocicleta a exceso de velocidad y supuestamente negarse a atender las órdenes de la autoridad.

A través de su cuenta de Instagram, el joven de 27 años hizo una transmisión en vivo donde exhibió lo sucedido y manifestó su descontento por haber sido detenido por elementos de seguridad auxiliar de la policía

“No me puede detener aquí, oficial. Usted no es (Policía de) Tránsito y usted aquí no me puede detener”, se escucha decir al hijo de Capetillo y Gaytán, quien fue intervenido por circular a exceso de velocidad, sin placa y por invadir otro carril.

Eduardo Capetillo Jr fue detenido por presuntamente manejar su motocicleta a exceso de velocidad (Foto: Eduardo Capetillo Jr/ Instagram)

Según se le escucha decir, fueron los mismos oficiales quienes “se le cerraron” y eso lo obligó a invadir el carril destinado a la circulación del Metrobús de la ciudad capitalina, algo que está prohibido.

En medio de la discusión, uno de los policías lo acusó de querer darse a la “fuga”, algo que el joven refutó: “No me estoy dando a la fuga”, dijo Capetillo Jr.

La tensión aumentó a tal punto que Capetillo Jr. acusó a la autoridad de robo: " Me están asaltando, hay que respetar un poquito la ley. Por favor no toque mi moto”, le dijo al otro oficial.

El actor mexicano Eduardo Capetillo y su hijo mayor (Foto: Eduardo Capetillo/ Instagram)

En las imágenes, que se han viralizado en las redes sociales, se observa que los policías le explican al joven que él no está detenido, pero la moto sí. Le cuestionaron no traer placas y le pidieron mostrar los documentos pertinentes.

Pero Eduardo Capetillo Jr. mencionó que la placa se había “caído”: “Desde la entrada del Zoológico (de Chapultepec) hasta aquí hubo la necesidad de seguirte porque no tienes un poquito de respeto”.

El joven, notablemente molesto, acusó a los oficiales: “Lo que ellos quieren es dinero. Ustedes no me pueden detener”, repitió el joven. Luego, el ‘en vivo’ se corta y no se vuelve a saber de él.

Tras este incidente, ninguno de los miembros de la familia Capetillo Gaytán se ha manifestado sobre lo ocurrido. Se desconoce la actual situación legal del joven ni dónde se encuentra.