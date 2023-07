Los que son seguidores de Univision en Estados Unidos, principalmente los que disfrutan del programa “Al punto” de Jorge Ramos, se quedaron totalmente sorprendidos cuando, el domingo 2 de julio, el actor Eduardo Verástegui detuvo la entrevista que le estaban haciendo para rezar por el conocido conductor.

El hecho no tardó en viralizarse en las redes sociales y en convertirse en noticia en los principales medios de comunicación del país norteamericano y también de otros territorios en nuestro continente. Y es que es muy raro que esto suceda y, seguramente, no recordemos otras ocasiones en las que un invitado a un show se ponga a orar repentinamente.

¿QUÉ PASÓ DURANTE LA ENTREVISTA DE JORGE RAMOS A EDUARDO VERÁSTEGUI?

El actor mexicano fue invitado al programa “Al punto”, conducido por el periodista Jorge Ramos, con la finalidad de promocionar su última película “Sonido de Libertad”, la cual toca temas muy sensibles e importantes en la sociedad, como lo es la trata de niños, problemática que aqueja a todos los países.

En medio de la conversación entre las dos figuras, salió el tema de las religiones y Verástegui le recordó a Ramos que él no cree en Dios porque ya que anteriormente se lo había comentado.

El entrevistador aseguró que estaba en lo cierto y que le gustaría tener la fe que tienen otras personas. “Soy agnóstico, quisiera tener la certeza, pero no la tengo y quisiera tener tu fe, pero no la tengo”, dijo el conductor mexicano de 65 años de edad.

Fue en ese momento que, ante la sorpresa de los presentes y de los televidentes, Eduardo Verástegui detuvo todo y se puso a rezar por Jorge Ramos. “Dios mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, yo te pido por mi hermano Jorge Ramos y su familia, su equipo de trabajo. Bendícelo y protégelo y si estás aquí manifiéstate en él, que es un hombre bueno. Jorge es un hombre bueno, no quiero pensar lo que él haría si tú estuvieras en su corazón y él te deja entrar, por Cristo nuestro Señor. Amén”, manifestó el actor.

Jorge Ramos agradeció el gesto y aseguró que respeta la fe que tiene, aun así, no sucede lo mismo con él, a lo que Verástegui se animó a comentar un poco más al respecto. “Es una gracia. Yo soy católico por la gracia de Dios y yo quiero que vivas esa fe Jorge porque te conozco, eres una persona entregada a tu trabajo, te preocupas por los demás, actúas mejor que muchos católicos que se dicen ser católicos y no hacen ni la mitad de lo que tú haces, entonces no quiero imaginarme lo que tú harías de la mano de Dios”, añadió.

Eduardo Verástegui rezando por Jorge Ramos en el programa "Al punto" (Foto: Univision)

¿POR QUÉ EDUARDO VERÁSTEGUI DETUVO UNA ENTREVISTA PARA REZAR POR JORGE RAMOS?

Al día siguiente, el lunes 3 de julio, Eduardo Verástegui se presentó en el programa “Despierta América”, también de Univision, para seguir con la promoción de la cinta audiovisual que ya fue mencionada. Sin embargo, no solo de eso se habló, ya que, entre otros temas, se le preguntó por lo que pasó en medio de la entrevista con Jorge Ramos.

De esa manera, el actor de 49 años se atrevió a hablar un poco sobre lo ocurrido y a dar sus razones por las que, de un momento a otro, se puso a rezar por su entrevistador del momento.

“Fue un momento cuando él dijo ‘ojalá tuviera la fe que tú’. Eso me tocó el corazón y lo que hice fue pedirle a Dios. Él es el que da la fe. Él acaba de decir que ojalá tuviera la fe que tú, Señor dale la fe, Señor. Yo creo que lo que me motiva a mí es pedirle a Dios todos los días por los demás, lo que yo he recibido de él, quiero que todo el mundo lo tenga, por eso recé por Jorge en ese momento, pero fue algo que no lo puedes ni planear, nace”, fueron algunas de sus palabras.