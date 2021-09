Eduin Caz ha dejado sorprendido a sus fanáticos. El cantante de Grupo Firme mexicano ha decidido darle un cambio total a su imagen y hacer un esfuerzo por alejarse de los excesos y noches que tiene que pasar debido al ambiente en donde él ahora se maneja.

Como ya lo sabrán sus seguidores, Eduin Caz siempre ha mostrado todo lo que hace en sus redes sociales. Esto hace que mantenga una relación muy cercana con sus admiradores, que a través de fotografías y videos conocen a la familia del artista y de paso, en el último tiempo han estado pendiente de lo que él hace para mejorar su calidad de vida.

Hace un par de meses, el joven artista mexicano prometió intentar mejorar su salud. En este tiempo estuvo sometido a un reto junto a su amigo Beto Sierra, quien es entrenador y en su condición ayuda a muchas personas, incluidos famosos. El personal training proporciona a sus alumnos una serie de rutinas de ejercicios y dietas que les permite cumplir sus objetivos.

ASÍ FUE EL CAMBIO DE VIDA DE EDUIN CAZ

Desde el día 1, Eduin ha publicado cómo ha sido su transformación, la misma que le ha permitido bajar muchos kilos de más y lucir casi irreconocible. El intérprete publicaba sus rutinas de ejercicios, armada por Beto Sierra. En algunas ocasiones, el artista contaba lo que le costaba dejar de lado lo que antes estaba acostumbrado a comer. Esta situación se manifestaba sobre todo cuando estaba de gira y veía comer chatarra a sus compañeros del Grupo Firme.

Caz cuenta en sus redes sociales que en un mes pudo bajar hasta 15 kilos. Esta buena noticia fue compartida en el Instagram del cantante y también en las de su entrenador personal, Beto Sierra. El artista de Culiacán confesó que entre las principales cosas que dejó de consumir fue las bebidas alcohólicas.

‘’Si yo puedo, tu puedes. El ritmo de vida que llevo en estos momentos literales es de no tener tiempo de nada. La verdad me gustaría invitarlos a que traten de cambiar un poco su estilo de vida. En los fines de semana me tomaba hasta un 6 en cada evento y aun así se pudo cambiando un poco mi forma de comer y con ejercicio’', escribió en una de sus fotografías.

¿EDUIN CAZ Y MALUMA GRABARÁN JUNTOS?

El pasado 15 de septiembre, el vocalista de Grupo Firme celebró a lo grande el día de la Independencia de México. Aprovechó el momento para dar a conocer un mensaje que recibió en sus redes sociales del artista colombiano. El remitente era Maluma, quien envió un video dirigido a Eduin Caz, en el que menciona que se podrá dar muy pronto alguna colaboración.

Desde su cuenta de Instagram, Eduin Caz publicó el video done el intérprete de Hawái le hizo saber que le gusta el trabajo que hasta el momento ha hecho la agrupación mexicana. “Despiértenme y díganme que no es un sueño. Uno de los más duros @maluma Colombia y México”, escribió el músico mexicano.

