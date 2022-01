“Lola, érase una vez” fue una telenovela mexicana del año 2007 que era una adaptación de “Floricienta” de Argentina, la cual tuvo cierto éxito en el país azteca y que marcó un antes y un después en la carrera de muchos actores debido a que los espectadores, principalmente jóvenes, les tomaron mucho cariño y comenzaron a seguir de cerca su carrera.

MÁS INFORMACIÓN: Cuánto paga al mes Eiza González por su departamento de lujo en Nueva York

Uno de esos artistas que creció como la espuma tras su participación en esta telenovela mexicana fue la protagonista Eiza González, pero su suerte pudo haber sido diferente, ya que ese papel pudo haber sido de otra actriz, específicamente de Natalia Téllez, quien había pasado todos los castings y parecía ser la elegida.

La misma Téllez, en una reciente entrevista con el programa “Netas Divinas”, contó cómo fue el proceso de su casting para “Lola, érase una vez”, el cual duró varios meses y que finalmente fue para Eiza González, lo cual le dolió mucho pues creía que ella sería la protagonista de esa nueva producción de Televisa.

Fue Eiza González quien finalmente se quedó con el protagónico de "Lola, érase una vez". (Foto: Televisa)

NATALIA TÉLLEZ Y SU CASTING FALLIDO PARA “LOLA, ÉRASE UNA VEZ”

Motivada por la gran oportunidad que se le había presentado en su carrera como actriz, Natalia Téllez dio sus mayores esfuerzos en los castings para quedarse con el protagónico de la telenovela, los cuales incluyeron un estudio al personaje de “Floricienta” en Argentina.

“En el CEA (Centro de Educación Artística de Televisa) dijeron que iban a hacer casting para el próximo proyecto de Pedro Damián, que se llamaba ‘Lola, érase una vez’. Me puse a ver la versión argentina ‘Floricienta’”, fueron algunas de sus primeras palabras al recordar ese momento de su vida.

Todo el empeño que le había puesto para ser elegida como la protagonista de aquella telenovela estaba dando frutos, aparentemente, porque siguió pasando etapas por varios meses hasta que solo quedaron 3 personas tentando dicha oportunidad, por lo que ella ya se daba como ganadora.

Sin embargo, la vida la sorprendió de forma negativa. Y es que ese recordado papel se le entregó a Eiza González, marcando un duro golpe para ella, el cual la deprimió bastante.

¿CÓMO SE ENTERÓ NATALIA TÉLLEZ QUE NO FUE ELEGIDA?

La actriz y conductora detalla que, tras todos los castings, no la volvieron a llamar y le contaron que la elegida dio la noticia en todo el CEA.

“Al final quedábamos tres, estaba emocionada porque pensé que sería para mí y ya no me llamaron. Después me enteré que Eiza González llegó al CEA y dijo que iba a ser Lola. Mi corazón se destrozó en mil pedazos”, concluyó.