“A Week Away” es una serie de Netflix escrita por Alan Powell y Gabe Vasquez, dirigida por el veterano director de videos musicales Roman White, quien tiene múltiples créditos con Carrie Underwood, Kelly Clarkson y Taylor Swift. Su historia nos lleva en un viaje con Will, quien no solo ha perdido a sus padres, sino también su fe en dios.

En su historia, Will Hawkins tiene que eliminar su imagen de chico malo y abrazar el campamento de verano amante de los dioses mientras explora la posibilidad de un romance con Avery. Eso viene con desafíos, pero afortunadamente, su amigo George lo respalda, incluso pretendiendo ser su primo.

Lo que sucede en el campamento lo cambia para mejor. A diferencia de las personas de su edad, Will no ha tenido una vida adolescente normal. Desde la muerte de sus padres, ha pasado de muchas escuelas, ha sido parte de muchas familias de acogida, pero ninguna ha aliviado su dolorido corazón.

Will Hawkins en lo que avanza la película decide ayudar a George a convertirse en un adolescente con más confianza, mientras que George ayuda a Will a navegar por la experiencia religiosa del campamento. Traemos la explicación del final de este film, sigue leyendo y entérate de los detalles.

EXPLICACIÓN DEL FINAL DE “EL CAMPAMENTO DE MI VIDA”

En la película, David, el propietario del campamento "AWEEKAWAY", comenta: "De vez en cuando, alguien descubre que está a una semana de una experiencia que lo cambió todo". (Foto: Netflix)

Sean, uno de los adolescentes del campamento, se entera del pasado de Will con actos de vandalismo y otros delitos menores. Él sabe que Will está frente a una imagen diferente, por lo que encaja y cree que está engañando a todos. La audiencia también puede sospechar que Sean está celoso de la amistad de Will con Avery, por lo que está intentando expulsar a Will del campamento para que ya no sea un problema.

Sean también es competitivo y quiere que su equipo gane en el campamento. En pocas palabras, Will es visto como una amenaza. Entonces Sean hace lo que cree que lo beneficiará y le dice a Avery la verdad sobre Will; sin embargo, cuando ella se entera, Will ya ha abandonado el campamento, temiendo que la verdad solo lastime a aquellos con los que se ha unido. .

A week Away (Foto: Netflix)

Desesperada por hablar con Will, Avery sale en la camioneta de su padre para encontrar a Will. Ella lo encuentra caminando por el camino y le dice que a ella no le importa su pasado o quién es él y que Dios lo ama. Will cuestiona dónde estaba Dios para él cuando perdió a sus padres e insiste en que no ha tenido a nadie en toda su vida.

Avery hace todo lo posible para evitar que Will se vaya en un momento emocional, pero Will le miente a Avery e insiste en que todo lo que pasó entre ellos no significó nada. Avery se rinde y deja a Will solo, pero ella le da una foto que le recuerda su tiempo en el campamento antes que ella.

A week away (Foto: Netflix)

Con la competencia por equipos llegando a su fin en el campamento, los equipos se están preparando para el desafío final. Todos están deprimidos porque Avery no pudo convencer a Will de que se quedara; sin embargo, como era de esperar, Will regresa y le dice a Avery que mintió: todo lo que sucedió entre ellos significó algo. Avery lo besa y la noche continúa. Will y Avery terminan juntos al final.

Cuando termina la película, Sean se disculpa con Will, George y Presley sugieren un romance entre ellos y Will se entera de que se mudará con la familia de George. En general en la historia para todos los personajes se da un final feliz.

A week away (Foto: Netflix)

