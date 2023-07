“La Dama del Silencio: El caso Mataviejitas” es uno de los estrenos de Netflix este 2023. Se trata de un documental sobre una Juan Barraza, una asesina en serie, que se valió de sus estudios de enfermería y sus conocimientos de lucha libre para asesinar a 16 ancianas en México.

La producción, que se suma a otras de asesinos seriales, se estrena el 27 de julio y tiene una duración de 1:51 minutos. De acuerdo con la sinopsis de la película, dirigida por María José Cueva, entre 1998 y 2006 ocurrió una ola de asesinatos de mujeres mayores en la Ciudad de México, desatando la búsqueda y captura de un sospechoso que nadie podía haber imaginado.

Y es que las autoridades siempre creyeron que el asesino era un hombre, pero fue Juana Barraza, una mujer cargada de traumas de la infancia. Conoce, a continuación, la historia real.

El caso "Mataviejitas" ha sido llevado a Netflix (Foto: Netflix)

LA VERDADERA HISTORIA DE JUANA BARRAZA, LA “MATAVIEJITAS”

El nombre real de la “Mataviejitas” es Juana Barraza Samperio, una mujer que tenía conocimientos de enfermería y que luego practicó la lucha libre profesional, donde era conocida como “La Dama del Silencio”, porque era “muy callada y aislada”, según se autodescribió.

Llegó a ser la persona más buscada de la capital mexicana, debido a la alarma social provocada por los continuos asesinatos de mujeres de la tercera edad que vivían solas, los que perpetró entre 2003 y 2006, cuando fue detenida.

Las autoridades policiales fueron cuestionadas por la forma en que llevaron la investigación. Para empezar creyeron que se trataba de un hombre, específicamente un travesti, debido a que los testigos dijeron que se trataba de una persona de cabello corto, espalda ancha y que vestía de mujer, con una blusa roja. La búsqueda se centró entre las prostitutas y/o travestis de la Ciudad de México.

Detención

La asesina serial fue detenida el 25 de enero de 2006, luego de que matara a Ana María de los Reyes Alfaro, de 82 años: la estranguló con su estetoscopio. Cuando Juana Barraza huía de la casa de la anciana, el inquilino vio a la octogenaria tendida en el piso. Al salir corriendo vio a la “Mataviejitas” caminando hacia la estación del metro Moctezuma. Dos patrulleros oyeron los gritos del joven y la detuvieron.

Durante la detención hallaron el estetoscopio, formas de solicitud de pensión para ancianos y una tarjeta que la identificaba como trabajadora social. Barraza, de 50 años, buscaba a mujeres de la tercera edad que vivieran solas, las asesinaba y, luego, les robaba sus joyas, dinero y otras pertenencias, indica el medio Spoiler. Se acercaba a ellas haciéndose pasar como enfermera, asistente social o trabajadora doméstica.

La exluchadora, que se parecía mucho a un retrato de arcilla hecho por los investigadores del caso, confesó ese crimen y otros tres, pero negó estar implicada en el resto de los trece asesinatos (de entre los cuarenta que se le sospechaban). Los fiscales la implicaron a través de huellas digitales.

Condena

La Fiscalía la acusó de 40 homicidios, pero durante el juicio en 2008, fue hallada culpable de 16 y, además, de 12 casos de robo agravado. Fue condenada a 759 años de prisión, la condena más alta en México.

¿Por qué lo hizo? Durante el juicio, Barraza confesó que mató a Ana María de los Reyes y las otras mujeres por el rencor cumulado hacia su madre, quien la maltrataba, humillaba e incluso vendió por unas cervezas. “Odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrató, me pegaba y siempre me maldecía, un día me regaló con un señor grande y yo fui abusada, por eso odiaba a las señoras, yo se que no es excusa, no merezco perdón ni de Dios ni de nadie, pero ya lo hice”, dijo entre lágrimas, señala Wikipedia.

Desde 1998, la capital mexicana registró 53 homicidios de mujeres ancianas, todos con características similares, menciona la agencia AFP.

LA SITUACIÓN DE LA “MATAVIEJITAS” EN LA ACTUALIDAD

Juana Barraza tiene 65 años. Se mantiene presa en el penal de Santa Martha Acatitla, donde en 2015 contrajo matrimonio con Miguel Ángel, otro reo sentenciado por el delito de homicidio doloso. Un año después se divorciaron.