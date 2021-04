La historia de amor entre Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza es digna de una telenovela. Todo inició en el set de grabación de “El Chavo del Ocho”, de compañeros de trabajo se convirtieron en pareja y estuvieron juntos por casi 40 años hasta la muerte de Chespirito. Sin embargo, aunque se amaron mucho, sus comienzos no fueron fáciles.

Uno de los primeros problemas que surgieron entre ellos fue que Roberto Gómez Bolaños estaba casado con Graciela Fernández cuando conoció a Florinda Meza. Sin embargo, Chespirito estuvo interesado en su compañera de trabajo desde que la conoció y la cortejó por cerca de 5 años, pero Meza no le creía.

Con el paso de los años, Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza terminaron uniendo sus vidas. No se casaron hasta 2004 pero en realidad nunca se separaron antes del matrimonio, los últimos años de vida del famoso comediante los pasó junto a la actriz en una enorme casa que tenían en Cancún. Él prometió que estaría con ella hasta la muerte y lo cumplió.

"Roberto era un conquistador, un seductor", dijo Florinda Meza sobre Roberto Gómez Bolaños. (Foto: Getty Images)

“EL CHAVO DEL 8”: CÓMO CONQUISTÓ ROBERTO GÓMEZ BOLAÑOS A FLORINDA MEZA

En una entrevista para el programa argentino “Morfi todos a la mesa”, Florinda Meza narró con lujo de detalle cómo inició su romance con Chespirito, el creador de la comedia mexicana “El Chavo del Ocho”.

“Roberto era un conquistador, un seductor”, dijo Florinda Meza sobre Roberto Gómez Bolaños, el hombre con quien estuvo casi cuarenta años y compartió el éxito de la serie de televisión en la que ambos trabajaron.

La relación entre estos dos personajes nació en el set de grabación de “El Chavo del Ocho”. Fueron cinco años de persistencia de Gómez Bolaños, para que Florinda creyera que sus palabras dulces eran sinceras.

“A todas nos decía que éramos su mujer ideal, pero cómo creerle. Además, era mi jefe y compañero de trabajo, fue una situación difícil, pero al final todo terminó como una verdadera historia de amor”, comentó Florinda Meza.

Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza se casaron en el 2004. (Foto: Getty Images)

La recordada Doña Florinda recordó todos los detalles que tenía Roberto Gómez Bolaños con ella: “Siempre fue una seducción. Me hacía dibujos, me hacía poemas, me hacía canciones”, contó Meza en 2017.

Después de trabajar cinco años juntos, los esfuerzos de Chespirito para conquistarla aumentaron cuando Florinda Meza se comprometió con otro hombre.

“Él empezó a llevarme una flor diariamente a donde estuviera yo, pero yo no lo veía muchas veces”, dijo. “Aún en domingo, siendo casado, si yo estaba en un restaurante con el pretendiente, bajábamos y en el automóvil de él estaba una flor”, agregó.

La actriz le agradecía los detalles diarios, pero nunca le daba pie a empezar una relación. Al no ver resultados, Gómez Bolaños dejó de mandarle flores. En ese momento, Meza se molestó porque quería que le siguiera mandando flores y se dio cuenta que estaba enamorada. Pero había un problema: él estaba casado.

Un 12 de octubre, estando de gira en Chile, cuando los dos estaban en un bar, ella le preguntó: “Si tienes un matrimonio, tienes hijos y tu mujer es linda y buena, ¿por qué haces todo lo que haces?”.

“No sé, es que a veces siento mi vida vacía, siento como que me falta algo”, le contestó Chespirito a Meza. “A veces siento la necesidad de que alguien me besara, o de besar a alguien”.

“Si quieres besar a alguien, bésame a mí”, le contestó ella a comediante. “Cuando me di cuenta, ya lo había dicho, porque algo dentro de mí estaba pidiendo que él siguiera insistiendo pero no seguía insistiendo porque sabía que ya había ganado la batalla”, contó en el programa argentino. “Nunca había sentido un beso que me hiciera sentir hasta mareo”.

Tras años de noviazgo, Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños se casaron en 2004 y continuaron juntos hasta el día de la muerte de Chespirito, el 28 de noviembre de 2014.

Días antes de morir, Chespirito celebró su aniversario con su esposa. “Estaba muy mal, probó el champán, nos dijimos las mismas cosas de siempre”, dijo Meza.

“Parece como si le hubiera pedido permiso a la muerte, porque estaba muy mal y pasamos juntos el 12 de octubre [aniversario de su primer beso] y el 19 de noviembre [aniversario de bodas] juntos. Murió el 28 de noviembre”, finalizó.