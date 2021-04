En diciembre del año pasado, Carlos Villagrán, mejor conocido por su entrañable personaje de Quico en “El Chavo del 8”, dio a conocer que estaba en conversaciones con el Partido Querétaro Independiente que pensaba postularlo en un cargo; sin embargo, meses después, en febrero de 2021, el propio actor anunció oficialmente que no iba a participar como candidato independiente a las elecciones a gobernador, poniendo con esto punto final a sus sueños políticos.

Si bien, se mostró muy emocionado cuando se registró como precandidato a la Alcaldía de Querétaro porque buscaba un cambio en el país, tuvo que desistir de sus aspiraciones luego de que la agrupación política que lo había llamado decidió ir en candidatura común con el Partido Acción Nacional (PAN).

Debido a las contantes negativas del actor al no querer pronunciarse sobre su breve incursión en el campo de la política, al fin dio a conocer la verdadera razón que lo llevó a renunciar.

¿POR QUÉ RENUNCIÓ A LA POLÍTICA?

A través de un comunicado dio a conocer su postura. “Cuando me inscribí para gobernador de Querétaro, apenas inscrito, ni siquiera estaba oficialmente, al día siguiente recibí más de mil mentadas de madre, hijo, etc. Entonces como no estoy acostumbrado a ese tipo de testimonios, hice un comunicado muy breve, muy padre y les dije: ‘Por favor, les explico que se unan y que a la persona que quieran la ayuden y que seamos uno. Y por favor, sean felices”.

“La decisión ha sido tomada después de ver comentarios positivos y negativos sobre mi postulación, permitiéndome entender que no es mi camino”, añadió al tiempo de indicar su compromiso como ciudadano para buscar siempre el bienestar de todos.

Asimismo, Villagrán pidió a la gente que no confunda el hecho de que haya querido estar en política para que maltraten a su querido personaje de la vecindad. “Lo que pido es respeto, porque el ‘Chavo del 8’ fue muy blanco. Toda mi vida me preocupé por no decir una majadería, no decir cosas de doble sentido, lo hago por respeto y pido lo mismo”.

Tras ello recordó que gracias al hijo de Doña Florinda tiene el cariño de muchas personas de todo el mundo, lo cual lo llenan de gran satisfacción. “Durante 50 años yo hice el personaje de Quico y recibí durante ese tiempo testimonios hermosos [como] cuando decía: ‘Me puedo morir mañana’ y la gente respondía: ‘Por favor, no se muera nunca’, ‘déjame tocar el cielo con las manos’, ‘usted hizo mi niñez’. Durante 50 años cantidad de cosas hermosas que llegan al corazón y que muchas de ellas te hacen llorar”.