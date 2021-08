María Antonieta de las Nieves, en los primeros meses del 2021 impactó en las redes sociales por mostrarse en bikini a sus 70 años. Aunque recibió muchos halagos, a pesar de que sus hijos no estaban de acuerdo, la recordada “Chilindrina”, del “Chavo del 8”, ha dicho que no se volvería a fotografiar y aquí te contamos cuál es la razón de peso.

En marzo de 2021 “La chilindrina alborotó las redes”, al publicar unas fotos muy feliz con su cuerpo e imagen a los 70 años, pero la publicación de dicha fotografía causó una gran molestia al interior de su familia.

La actriz María Antonieta de las Nieves reveló la famosa fotografía fue hecha por su cuñada, quien la publicó en su cuenta de Instagram sin su consentimiento, lo que sin duda molestó a sus hijos, especialmente a Gabriel, pero el hecho de que ya no quiera posar ni siquiera usar un bikina no pasa por ese episodio, sino por un motivo de fuerza mayor.

La Chilindrina se pone bikini a sus 70 años y deja boquiabiertos a sus seguidores

¿POR QUÉ MARÍA ANTONIETA DE LAS NIEVES NO VOLVERÁ A FOTOGRAFIARSE EN BIKINI?

María Antonieta explicó que no volverá a aparecer en bikini, como lo hizo hace algunos meses en una publicación de sus redes sociales, porque en ese entonces había perdido muchos kilos por la fuerte depresión que sufrió tras la muerte de su esposo Gabriel Fernández.

“Nunca más lo volveré a hacer, porque nunca más creo volver a estar en el peso que estaba cuando me hice esa foto”, contó.

“Acababa de perder a mi esposo y fueron tres meses o más, que yo no me di cuenta qué pasaba. Hui de la realidad y adelgacé diez kilos; diez kilos para mi edad y mi tamaño es muchísimo, estuve mal, bastante mal, tuve que ir al doctor. Después me fui a Estados Unidos a la gira, me encontré con un restaurante cubano y los kilos que bajé ¡ya los repuse!”, agregó con la chispa de siempre.

¿QUÉ CIRUGÍA SE HIZO MARÍA ANTONIETA DE LA NIEVES PARA LUCIR SIEMPRE JOVEN?

De acuerdo con la revista TvNotas, una amiga de la actriz reveló que se habría sometido a una cirugía de rejuvenecimiento, pero que se mantiene en absoluta reserva.

“Ni ella (María Antonieta) ni el cirujano que le hizo la intervención han querido decirlo, a finales del año pasado se sometió a una operación con láser. Ella se operó con el prestigiado doctor Miguel Ángel Guevara, que ha intervenido a famosas como Yolanda Andrade y Mimí”.

“Ha sido muy hermética al respecto, pero hasta donde tengo entendido le estiraron la piel y le quitaron las ‘patas de gallo’. Fue una intervención muy rápida y no invasiva. Salió ese mismo día del hospital”, añadió.

La fuente consultada por el medio mexicano manifestó que tras el procedimiento pareciera que le hubiesen quitado 20 años, por lo que está contenta con los resultados y con muchos ánimos.

FOTOS DEL INSTAGRAM DE MARÍA ANTONIETA DE LA NIEVES: