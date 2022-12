A pesar de que el final de la primera temporada de “El club de la medianoche” (“The Midnight Club” en su idioma original) dejó algunos misterios sin resolver y todo apuntaba a que la serie cocreada por Mike Flanagan tendría una segunda temporada, Netflix canceló la ficción de terror y suspenso el 1 de diciembre de 2022.

De hecho, durante un evento de prensa realizado en octubre en la sede del gigante del streaming en Nueva York, Flanagan aseguró que ya tenía planes para la segunda entrega serie basada en la novela de Christopher Pike. “Probablemente no sabremos hasta dentro de un mes más o menos qué quiere hacer Netflix, pero esto fue diseñado para continuar”.

“Pike tiene 80 libros, por lo que tenemos una gran cantidad de material increíble para extraer. No respondimos algunas de las preguntas más importantes de la temporada. Esas respuestas existen, pero estaban destinadas a ser para la próxima temporada. Si no hay ninguno, los subiré a Twitter y así al menos todos podremos hablar de eso”.

Entonces, ¿a qué se debe la cancelación de Netflix? ¿Por qué “El club de la medianoche” no tendrá una segunda temporada?

Los miembros del "El club de la medianoche" no se volverán a reunir (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ “EL CLUB DE LA MEDIANOCHE” NO TENDRÁ TEMPORADA 2?

La razón es que Mike Flanagan, junto con Trevor Macy, firmaron un contrato de producción, a través de Intrepid Pictures, con Amazon Studios, es decir, el responsable de “La maldición de Hill House”, “La maldición de Bly Manor” y “Misa de medianoche” ya no trabajan para el gigante del streaming.

“Amazon es un estudio que hemos admirado desde hace mucho tiempo. Su compromiso con sacar adelante series y contenidos innovadores va en la línea del espíritu que hemos trabajado en Intrepid”, explicaron los creativos en un comunicado a Deadline.

Por su parte, Vernon Sanders, responsable del apartado televisivo de Amazon Studios, indicó que, “Mike y Trevor destacan por contar historias inmersivas e intrigantes que, de manera magistral, mantienen al público enganchado de principio a fin”.

No obstante, “El club de la medianoche” no será la última serie de Mike Flanagan en Netflix, ya que en algún momento del 2023 se estrenará “The Fall of the House of Usher”, una miniserie basada en la obra de Edgar Allan Poe. Posteriormente, los nuevos proyectos de Flanagan estarán disponibles en Amazon Prime Video.