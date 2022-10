Creada por Mike Flanagan (“The Haunting of Hill House”, “The Haunting of Bly Manor” y “Midnight Mass”) y Leah Fong, “El club de la medianoche” (“The Midnight Club” en su idioma original) es una serie de Netflix que narra la historia de ocho pacientes con enfermedades terminales internados en Brightcliffe que prometen que el primero en morir buscará la manera de comunicarse desde el más allá.

La ficción basada en la novela de 1994 del mismo nombre de Christopher Pike cuenta con un elenco principal conformado por Iman Benson, Adia, Igby Rigney, Ruth Codd, Aya Furukawa, Annarah Shephard, William Chris Sumpter y Sauriyan Sapkota.

Los diez episodios de la primera temporada de “El club de la medianoche” están disponibles en Netflix recién desde el 7 de octubre de 2022, pero los fanáticos del universo de Mike Flanagan ya preguntan por una segunda entrega.

“EL CLUB DE LA MEDIANOCHE”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, el gigante del streaming no ha confirmado una nueva tanda de capítulos de la serie de misterio, no obstante, el último capítulo deja muchas preguntas en el aire e historias secundarias inconclusas, por lo tanto, es posible que la ficción de Flanagan sea renovada.

Al final de la primera temporada de “El club de la medianoche”, desalentada por las noticias, Ilonka abandona Brightcliffe, pero Shasta le ruega que regrese. A la mañana siguiente, la doctora Stanton reprende a Ilonka y revela más información sobre Julia Jayne.

Aunque se revela que la Dra. Georgina Stanton fue parte del Paragón, no se conoce su verdadera identidad. ¿Se trata de Athena? Pero ese no es el único misterio sin resolver que podría ser abordado en una segunda temporada, ya que en Brightcliffe aún residen siete pacientes.

Por lo pronto, solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix, que como menciona Netflix Life, suele tomarse al menos cuatro semanas para evaluar la reacción de la audiencia y decidir renovar o cancelar una serie.

No obstante, los programas de Mike Flanagan en Netflix se caracterizan por tener una sola temporada. “The Haunting of Hill House”, “The Haunting of Bly Manor” y “Midnight Mass” son buenos ejemplos de eso. “El club de la medianoche”, ¿será la excepción?

Siete miembros del grupo aún permanecen en Brightcliffe al final de "El club de la medianoche" (Foto: Netflix)