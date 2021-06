CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “El conjuro 3: El Diablo me obligó a hacerlo” (“The Conjuring: The Devil Made Me Do It” en su idioma original) revela una espeluznante historia de terror, asesinato y un mal desconocido. La octava película este universo cinematográfico de terror que los fans llaman ‘Warrenverso’ se centra en el caso de Arne Johnson, quien fue acusado y juzgado por un extraño asesinato.

Este caso sorprendió a investigadores paranormales experimentados como Ed y Lorraine Warren. Es uno de los casos más sensacionales de sus archivos. Empieza con la lucha para salvar el alma de un joven y después les lleva más allá de cualquier cosa que hayan visto antes.

“El conjuro 3: El Diablo me obligó a hacerlo” comienza con el exorcismo de David Glatzel, el 18 de julio de 1981, en el que están presentes los Warren y Arne Johnson, novio de Debbie, la hermana de David. Para salvar al niño, Arne permite que el demonio entre en su cuerpo, en ese momento, Ed sufre un ataque cardiaco y termina en el hospital.

Cuando recupera la consciencia advierte del peligro a los Glatzel y a la policía, pero ya es tarde, Arnie apuñaló brutalmente a su casero Bruno. Aunque los Warren intentan convencer al abogado de usar la defensa de posesión demoníaca el jurista deshecha la idea, así que no tienen más opción que por su cuenta y averiguar la verdad.

Tráiler de "El conjuro 3: El Diablo me obligó a hacerlo", la nueva película de los Warren

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EL CONJURO 3: EL DIABLO ME OBLIGÓ A HACERLO”?

Mientras Arne es atormentado por el Ocultista en la cárcel, los Warren descubre un tótem de la bruja debajo en casa de los Glatzels y esto los lleva a Kastner, quien anteriormente se ocupó del culto ‘Disciples of the Ram’ y explica que el único objetivo de la persona que dejó ese artefacto maldito es crear caos.

Con esa información, los protagonistas de “El conjuro 3” viajan a Danvers, Massachusetts, para investigar la muerte de Katie Lincoln, quien fue apuñalada 22 veces al igual que la victima de Arne. En ese lugar también encuentran un tótem de la bruja y gracias a la visiones de Lorraine se revela que Katie fue asesinada por su amiga Jessica Louise Strong, quien tras su crimen se lanzó por un acantilado.

Después de algunos eventos, los Warren descubren que el Ocultista es Lola, la hija que Kastner crio en secreto, y que para terminar con la maldición es necesario destruir el altar principal. Cuando Lorraine entra en los túneles para hacer eso último, la ocultista asesina a su padre, trata de que Arnie se suicide y posee a Ed nuevamente.

A pesar de los intentos de la Ocultista, el amor de los Warren es más fuerte y Lorraine logra liberar a Ed, quien destruye el altar y salva a los que estaban en peligro en ese momento. Sin embargo, el demonio necesita el alma que le fue prometida, así que se lleva a Lola. En tanto, Arne es condenado por homicidio involuntario a cinco años de prisión.

Ed destruyó el altar y evitó que el ocultista consiguiera su objetivo (Foto: Warner Bros.)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL “EL CONJURO 3: EL DIABLO ME OBLIGÓ A HACERLO”?

“El conjuro 3: El Diablo me obligó a hacerlo” termina con Ed mostrándole a Lorraine la glorieta que construyó en su jardín, que además de recordar el primer beso de la pareja de investigadores paranormales, sirve como un tributo a la verdadera Lorraine Warren, quien falleció antes de que empezará la producción de esta película.

Por otro lado, el objetivo del Ocultista era causar el caos y para eso necesitaba tres víctimas con las que sosegar al demonio que acechaba en las sombras. Por lo tanto, “el niño” es Jessica, “el amante” se refiere a Arne y el “hombre de Dios” era Ed. Sin embargo, no consiguió completar su ritual, así que dio su alma en compensación.

Al cerrar el caso, Ed y Lorraine colocaron la taza del altar en su espeluznante habitación de artefactos, junto con la pintura de Valak y la muñeca Annabelle.