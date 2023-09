Recordada por interpretar a Tokio en “La casa de papel”, Úrsula Corberó vuelve a protagonizar una producción en Netflix. Se trata de “El cuerpo en llamas”, una serie española que cuenta todo lo sucedido en 2017, cuando el cuerpo de un policía fue encontrado calcinado en Barcelona.

Como muchos ya lo sabrán, se trata de la historia de Rosa Peral, una también agente policial, quien, asesinó a su propio esposo, en un hecho en el que también estuvo involucrado un compañero. Sin duda, una narrativa que se debe tocar con pinzas y ser muy cuidadoso.

En temas como estos, no solo los productores y guionistas tienen que percatarse del más mínimo detalle para no tocar fibras que no deben. Y es que también los actores tienen la obligación de realizar cada movimiento con mucha cautela.

Es por ello que no es extraño que la propia actriz española haya sentido un poco de miedo al momento de grabarla, así que ahora ahondaremos en ese sentimiento que Úrsula adoptó debido a su nuevo personaje en esta serie basada en hechos reales.

Úrsula Corberó como Rosa en la serie española "El cuerpo en llamas" (Foto: Netflix)

¿QUÉ MIEDO TENÍA ÚRSULA CORBERÓ ACERCA DE “EL CUERPO EN LLAMAS”?

La serie en sí es una amalgama de momentos relacionados con Rosa Peral y sus actos delictivos. Se tocan temas de su plan malévolo, cómo intentó engañar a muchos y también su aspecto sexual que fue clave en este hecho.

Debido a que la historia es real, era evidente que se tocarían esos temas y todos los ojos estarían puestos en la encargada de interpretar ese papel, Úrsula Corberó. Y allí radica los orígenes del temor que sentía en un inicio.

En una entrevista con Fotogramas, la actriz de 34 años reconoció que lo pensó mucho al aceptar, pues tenía miedo, pues creía que la gente se iba a quedar con el lado sexual de su personaje y no con todo lo que se estaba contando en cada una de las escenas.

“Lo pensé mucho. Me daba miedo que la serie se quedara en la parte sexual de esa mujer que además es madre, es delicado. Quería centrarme en su personalidad y entender sus motivaciones. Después de hablar con el equipo y con Jorge, el director, me decidí. Hemos hecho muy buen trabajo”, aseguró.

Al superar ese temor, la actriz española se sumó al gran reparto que tiene la serie y trabajó muy duro para darle vida a este personaje real, que en 2020 fue condenada a 25 años de prisión por asesinar a su marido.

FICHA TÉCNICA DE “EL CUERPO EN LLAMAS”

Título original: El cuerpo en llamas

Año: 2023

País: España

Dirección: Jorge Torregrossa, Laura Mañá

Guion: Laura Sarmiento

Localizaciones del rodaje: Barcelona, Cataluña, España

Empresa productora: Arcadia Motion Pictures

"El cuerpo en llamas" tiene a Úrsula Corberó como protagonista (Foto: Netflix)

EPISODIOS DE “EL CUERPO EN LLAMAS”

El pantano. Además de una amarga lucha legal por la custodia de su hija, Rosa Peral recibe una perturbadora noticia cuando los restos de su novio aparecen en un automóvil calcinado. Dos Rosas. A medida que avanza la investigación, Rosa insiste en la culpabilidad de Javi, su exesposo. Imágenes del pasado de Rosa revelan etapas turbulentas de su vida. La caída. Ante la policía, Rosa le resta importancia a su vínculo con Albert, pero un incidente violento del pasado deja entrever una oscura conexión entre ellos. Navidad. La ruptura de Rosa y Javi resulta ser más compleja de lo que parece. Además, el papel de Pedro en la reconstrucción sale a la luz: el triángulo amoroso ahora es un cuadrado. El amor. Las pruebas en contra de Pedro y Rosa van atando los cabos de una relación enfermiza. A medida que se unen las piezas, los investigadores parecen tener una pista sólida. Lo imposible. La ley actúa, y Rosa acapara la atención de la prensa, pero todavía le queda una última carta por jugar. Un incidente del pasado entre Pedro y Javi sale a la luz. Frente a frente. Comienza el juicio, y la presión aumenta a medida que se analizan nuevas pruebas y testimonios clave ante la Fiscalía. Javi acepta hablar en televisión. 1 de mayo, 2017. La policía reconstruye las últimas horas de Pedro y cómo influyeron en las vidas de Rosa y Albert. Todo está listo para que el jurado dicte su veredicto.

TRÁILER DE “EL CUERPO EN LLAMAS”