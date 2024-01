Las personas que tienen homónimos lidian a menudo con confusiones y los famosos no son la excepción. El actor británico Tom Hollander reveló que en alguna ocasión le enviaron por error el primer bono de la taquilla de “Avengers”, que le correspondía en realidad a Tom Holland, su colega con parecido nombre.

La revelación de Tom Hollander, conocido por encarnar a Lord Cutler Beckett en ‘Piratas del Caribe’, se pudo conocer en el programa “Late Night with Seth Meyers” de NBC.

Seth Meyers, el presentador, le preguntó al británico si alguna vez lo confundieron con su colega Tom Holland, famoso por interpretar a Spider-Man en el Universo cinematográfico de Marvel. La respuesta sorprendió a millones de personas.

Tom Hollander recibió por error el cheque que era para Tom Holland

“Siento que es casi el elefante en la habitación. Hay un actor llamado Tom Holland”, inició Meyers.

“Oh, sí”, respondió Hollander, mientras el público presentó soltó una carcajada al unísono.

“¿La gente alguna vez comete ese error?”, continuó preguntándole el presentador.

Hollander respondió a nodo de broma: “Sí. Ha sido muy difícil. Porque, ya sabes, yo estuve aquí primero. Pero él es sumamente famoso”.

Después de contar algunas anécdotas más, Holander recordó la vez que el departamento de cuentas de la agencia en donde coincidió con Holland, cometió un insólito error.

“Recibí un correo electrónico de mi agencia que decía: ‘Hoja de aviso de pago: su primer bono de taquilla para ‘Avengers’”, dijo.

“Y pensé: ‘Creo que no estoy en ‘Avengers’. Y era una cantidad asombrosa de dinero. Y no era su salario, era su primer bono de taquilla, no toda la taquilla, solo el primero. Y era más dinero del que había visto: era una suma de siete cifras”, remarcó.