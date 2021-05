“El experimento fantasma” es una película de terror dirigida por Pawan Purijitpanya, quien co-escribió el guión con Vasudhorn Piyaromna y Tossaphon Riantong. Este estreno, da un giro diferente al de metraje paranormal y presenta a un “investigador fantasma” que simplemente no deja a su tema de investigación en paz. Cuando su experimento obsesivo sobre los fantasmas se vuelve demasiado extremo, dos médicos deben decidir si seguir adelante o darse por vencidos.

Los jóvenes médicos Wee y Gla trabajan juntos en un hospital, pero su amistad se remonta mucho más allá de su relación laboral. Son un equipo peculiar, Wee prácticamente vive en el hospital para cuidar a su madre en estado de coma. Gla es el extrovertido en una relación felizmente comprometida con Mai. Cuando se encuentran con el fantasma aterrador durante un último turno, se inicia la búsqueda de pruebas en nombre de la ciencia.

Gla y Wee intercambian bromas divertidas, lo que establece su vínculo. Los riesgos emocionales de Wee vienen en la forma de su devoción por una madre enfermiza e insensible. El encuentro espeluznante que tienen ambos es con el fantasma de un paciente horriblemente quemado, esto es lo que los impulsa a empezar los experimentos que los llevaran a vivir eventos paranormales.

Sin embargo, a medida que “El experimento fantasma” avanza, las cosas se complican aún más porque uno de ellos muere, lo que forma parte proyecto de ciencia, pero luego se convierte en un evento paranormal inquietante, la película se mantiene fiel a su nombre y se siente en sí misma como un experimento interesante. Esta es la explicación del final que para muchos pasó a ser un poco más que confuso.

EXPLICACIÓN DEL FINAL DE “EL EXPERIMIENTO FANTASMA”

A medida que avanza la película, Wee y Gla dan un giro por un camino oscuro, con la intención de demostrar su investigación sin importar qué. (Foto: Netflix)

Dando un paso por la sinopsis de la película, “El Experimento Fantasma” comienza con dos hombres haciendo una presentación ante una gran audiencia, afirmando cambiar sus creencias para siempre. Luego nos transportan a un hospital donde Wee y Gla son médicos jóvenes. Gla sigue sacando a relucir fantasmas y lo hace cuando una enfermera describe a un hombre horriblemente quemado que fue ingresado en el hospital.

Sin embargo, Wee insiste en que no hay respaldo científico para la existencia de fantasmas y, por lo tanto, no existen. Poco después, mientras hablan junto a la máquina expendedora del hospital, los dos ven el fantasma del hombre quemado. Gla está emocionado y revela que ha estado estudiando fantasmas desde que vio el fantasma de su padre cuando era niño. Luego le presenta a Wee la gran cantidad de investigaciones que ya ha realizado, y Wee acepta unirse a él.

La primera parte de su experimento ve a los personajes jugar con las preocupaciones, con la intención de traer fantasmas familiares a nuestro reino a través de una emoción más conmovedora y fundamentada. (Foto: Netflix)

Gla llama a su investigación la búsqueda de la aurora boreal. Durante sus experimentos, la madre de Wee, que ha estado enferma durante muchos años, fallece. Wee, destrozado, decide que la mejor manera de avanzar en el experimento es suicidándose para que puedan tener un sujeto de prueba fantasma vivo para su investigación. Sin embargo, cuando no puede suicidarse, Gla, de improviso, se suicida.

Ahora un punto importante a destacar es el saber por qué Gla se suicida, lo que luego nos lleva a un Wee destrozado que pasa los siguientes 3 meses esperando cualquier señal de contacto del otro lado de Gla. Acosado por la culpa por la muerte de su amigo, intenta terminar con su vida suicidándose, pero misteriosamente es salvado.

Gla ha filmado todos los registros de su caso hasta este punto, y también presenta películas que el propio Wee filma más adelante.

Emocionado, Wee se da cuenta de que es Gla quien lo salva porque los fantasmas pueden ejercer más fuerza en su entorno físico cuando están preocupados. Poco a poco, Wee comienza a atormentar el espíritu de Gla, tratando de incitarlo para que se muestre. Lo hace manipulando emocionalmente a la afligida madre de Gla e incluso drogando a su novia. Finalmente, Gla aparece en su cuerpo en descomposición y mata a Wee.

Durante su posterior experiencia extracorpórea, Wee conoce a un benevolente Gla, como el que solía conocer. Gla le implora que ponga fin al experimento, y después de un tiempo, Wee finalmente se rinde y regresa al reino de los vivos. En las escenas finales de “Ghost Lab”, vemos a Wee eliminar su investigación y reconocer que a veces las cosas terminan mal, pero también que todos aprendieron algo de ella.

A medida que avanzan los experimentos, Wee y Gla se dan cuenta de que necesitan un sacrificio para llevar las cosas al siguiente nivel. (Foto: Netflix)

Luego vemos a Gla como un espíritu benévolo y sonriente en la playa desde su infancia, sosteniendo una revista científica de renombre con él y Wee en la portada. Sin embargo, en la vida real, la publicación rechaza la investigación de Wee. Entonces, ¿Gla se suicidó por nada? A pesar de que el espíritu de Gla finalmente convence a Wee de que han aprendido algo y, por lo tanto, su muerte no es en vano, el Gla vivo tenía una visión muy diferente de lo que quería lograr.

Desde que vislumbró el fantasma de su padre cuando era niño, había estado obsesionado con verlos. Quizás lo más revelador es que vemos a Gla visitar múltiples sitios encantados en todo el mundo e incluso incursionar en la magia oscura, todo para vislumbrar un fantasma. Por tanto, su dedicación a la investigación de los fantasmas es insuperable. Sin embargo, ni siquiera considera la muerte como una opción para promover el experimento hasta que Wee sugiere suicidarse.

Wee y Gla se propusieron probar la existencia de lo paranormal, utilizando una letanía de herramientas a su disposición para hacerlo. (Foto: Netflix)

En este punto, Gla está atormentado por la conmoción y la culpa, ya que él fue quien introdujo a Wee, ahora suicida, en su experimento. Por lo tanto, la pesada carga de la culpa también juega un papel importante en el suicidio de Gla. Esto también se insinúa por cómo se ve casi aliviado cuando Wee no puede suicidarse y rápidamente toma el arma y muere por suicidio. Por lo tanto, no es solo la motivación para seguir adelante con su experimento.

Sino también para escapar de la culpa de que su amigo pueda suicidarse que Gla rápidamente se suicida. Así que al final, tampoco es un acto completamente desinteresado. Esta es también la razón por la que Wee es entonces tan miserable y posiblemente va por el camino oscuro que lo hace, porque ahora, además de sentirse culpable por no salvar a su madre, también tiene que vivir con el hecho de que Gla se suicidó porque era demasiado débil para hacerlo.

¿LA NOVIA DE GLA DESCUBRE LA VERDAD?

Mai tratará de hacer lo posible por descubrir la muerte de Gla, pero Wee no estará en la disposición de permitírselo. (Foto: Netflix)

La novia de Gla, Mai, no puede superar su muerte, ya que no puede entender por qué se mataría sin decirle nada. Está atormentada por la tristeza y la culpa por no ser consciente de un aspecto tan importante de la vida y la muerte de su novio. Por lo tanto, Mai continúa cuestionando su muerte, para disgusto de Wee, quien intenta disuadirla para que pueda continuar sus experimentos en paz. Sin embargo, cuando Gla ve cuánto está sufriendo Mai debido a su muerte, se obsesiona con decirle la verdad e incluso ataca a Wee para que lo haga.

A pesar de los múltiples intentos del investigador paranormal, su homólogo vivo no permite que su novia descubra la verdad. Al final, cuando Wee le da la computadora portátil a Gla, parece por un momento que finalmente aprenderá sobre el experimento de larga duración de Gla y obtendrá algo parecido a una explicación sobre su muerte. Por desgracia, unos momentos después, vemos a Wee eliminando la carpeta que contiene toda su investigación. Por lo tanto, lo más probable es que Mai nunca llegue a conocer la verdad sobre la búsqueda de la aurora boreal o la muerte asociada de su novio.

¿POR QUÉ WEE NO MUERE A PESAR DE HABERLO INTENTADO VARIAS VECES?

La formula de su investigación escrita en la pizarra, se lee “Energía = Preocupaciones / venganza". (Foto: Netflix)

En un sutil toque poético que posiblemente insinúe el mensaje de la película, vemos a Wee intentando suicidarse en múltiples ocasiones y sin morir. Es él quien introduce la idea de morir para promover el experimento, sin embargo, en sus dos intentos sucesivos, Wee es salvado primero por el fantasma de su madre y luego por el fantasma de su amigo Gla.

El personaje más perseguido por la culpa y que se pregunta si tiene algo por lo que vivir, Wee, es el que se ve obligado a vivir mientras su amigo Gla deja atrás a su familia, a su novia y se suicida. Wee finalmente obtiene la paz cuando se da cuenta de que debe seguir adelante y recordar que aprendió algo valioso.

Posteriormente podemos ver a un Wee rejuvenecido e inspirado al final de la película, deshacerse de su culpa y ya no vivir su vida en el hospital junto a su madre enferma. Parece como si la muerte de su madre y su amigo, así como la eventual aceptación de Wee de ello, lo ayudaran a recuperar su vida y a continuar su camino.

¿QUÉ SON LOS EXPERIMENTOS FANTASMAS?

La intención del experimento es tratar de hacer que los fantasmas sean visibles para todos, recopilando tanta investigación como sea posible para demostrar su existencia a mentes científicas brillantes. (Foto: Netflix)

Los experimentos de “Ghost Lab”, también conocidos como Northern Lights Quest, comenzaron hace muchos años como el intento de Gla de hacer que los fantasmas sean visibles para todos. Una vez que Wee se une a Gla, los dos intentan utilizar un método científico de investigación y emprender experimentos.

Sin embargo, se dan cuenta de que necesitan un voluntario fantasma, lo que eventualmente da como resultado el plan de Wee para suicidarse, ya que él ya tiene todo el conocimiento sobre el experimento y podría continuar trabajando en él desde el otro lado paranormal. Los dos también se dan cuenta de la necesidad de categorizar fantasmas para clasificarlos y separarlos bajo fantasmas de personas conocidas y desconocidas.

El momento de inspiración de Wee que informa la dirección que toma su experimentación posteriormente es cuando compara fantasmas con el viento. Se da cuenta de que, al igual que una tormenta que está formada por viento invisible, tiene que empapar al fantasma con suficiente energía para que pueda ser visto y experimentado.

Northern Lights Quest es el nombre en clave de la carpeta de pruebas de fantasmas de Gla Ar-Jong en su computadora portátil. (Foto: Netflix)

Luego se embarca en una campaña de atormentar al fantasma de su amigo para extraer refutaciones cada vez más violentas hasta que el horrible fantasma de Gla finalmente aparece en forma física. Wee hace que el espíritu de Gla se agite tanto que recupera su cuerpo y ataca a Wee como un cadáver en descomposición. Al final, vemos los datos de los experimentos de “Ghost Lab” eliminados por Wee.

Su teléfono, que contenía imágenes de la violencia de Gla contra él, también parece quemado y destruido lo último que lo vemos. Aunque parece que la búsqueda de la aurora boreal ha terminado oficialmente, vale la pena señalar que Wee envió sus hallazgos a la revista científica. Esto significa que todavía existe al menos una copia de la investigación de “Ghost Lab” y, a pesar de no haber sido publicada, podría ver la luz en algún momento en el futuro y posiblemente inspirar a alguien a continuar con los experimentos.

Finalmente, la pareja se inquieta y Wee decide suicidarse, trabajando en el proyecto desde el otro lado. (Gif: Tenor/Netflix)