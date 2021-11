“El final del paraíso” es una de las telenovelas criminales más aclamadas de todos los tiempos. Producida por Telemundo Global Studios y Fox Telecolombia, esta serie continúa la historia de “Sin senos sí hay paraíso”, creada por el gran Gustavo Bolívar.

La producción se estrenó el 13 de agosto de 2019 y cuenta con una temporada de 82 episodios que están actualmente disponibles en la plataforma de Netflix. Cada capítulo tiene una duración de aproximadamente 50 minutos que muestran a Catalina Santana como directora de la DEA en Colombia, lidiando con una banda de narcotraficantes, mientras intenta salvar la integridad de su familia.

El elenco principal de “El final del paraíso” está conformado por Carmen Villalobos, Catherine Siachoque, Fabián Ríos, Gregorio Pernía, Kimberly Reyes, Carolina Gaitán, siendo los cuatro primeros los pioneros desde “Sin senos no hay paraíso”. A dos años del final de la novela, muchos se preguntan si existe la posibilidad de que se emita una siguiente temporada, pregunta que fue resuelta por una de las protagonistas.

Gregorio Pernía, Catherine Siachoque, Carmen Villalobos y Fabián Ríos (Foto: Gregorio Pernía / Instagram)

¿”EL FINAL DEL PARAÍSO” PODRÍA TENER OTRA TEMPORADA?

En una entrevista para el medio “People”, la intérprete de ‘Doña Hilda’ contó algunas anécdotas que vivió durante las grabaciones de la serie estadounidense, revelando también si se continuará con la historia de Catalina Santana.

Cuando le consultaron si “El final del paraíso” podría tener una continuación, Siachoque respondió con otra pregunta: “No sé (ríe), ¿ustedes quieren o no quieren otra?”.

La actriz que actualmente está trabajando en la producción de la novela “La mujer de mi vida”, añadió otra respuesta que, sin duda, deja la puerta abierta a la posibilidad de una segunda temporada:

“Yo les digo que cuando hicimos Sin senos sí hay paraíso, lo de la raya amarilla que fue así creo que el éxito más grande, yo pensaba que no iba a haber nunca más, yo dije nunca más, ya Catalina se murió ya, fin. Y no, esa es la maravilla de los escritores que tienen cabeza para darle y darle y después de la raya amarilla cuando pensamos que todo estaba así… Que estaba viva, que no estaba muerta, que andaba de parranda la otra Catalina, entonces no sabemos, vamos a ver qué dice el señor Gustavo Bolívar, si se inspira para hacer otra o no”.

Catherine Siachoque es esposa de Miguel Varoni (Foto: Catherine Siachoque / Instagram)

¿QUÉ COSA ODIABA CATHERINE SIACHOQUE DE “SIN SENOS SÍ HAY PARAÍSO”?

Catherine Siachoque es recordada como uno de los personajes con gran protagonismo en “Sin senos sí hay paraíso” y que supo ganarse el cariño de miles de seguidores y fanáticos de la telenovela.

Si bien disfrutó mucho de ser parte de esta exitosa producción colombiana también hubo ciertas cosas que no le agradaron -en su momento- y que recién se atrevió a revelar.

Así lo hizo saber en una transmisión en vivo mediante el Instagram de la cadena hispana Telemundo donde respondió algunas interrogantes de sus fanáticos quienes actualmente la ven en una nueva producción.

“Me estoy divirtiendo después de haber llorado como doña Hilda porque sí lloré”, reveló según la revista People.

La famosa actriz recordó que las grabaciones de la saga de “Sin senos” fueron demasiado demandantes en cuanto al nivel emocional debido a que “todos los días que iba a grabar tenía que llorar”.

“Yo decía ‘ya no puedo más’, me daba dolor de cabeza a veces de llorar y yo decía ‘no voy a llorar en esta escena’, pero toda la gente hablaba de ‘ay pobrecita doña Hilda no ha parado de llorar’, me tocaba llorar, entonces lloraba y lloraba y lloraba, era duro”, resaltó.