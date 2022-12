A pesar de que había tenido buenas críticas y gran aceptación del público, “El lado oscuro: El hijo del bastardo y el mismísimo diablo” no tendrá una segunda temporada, así lo confirmó su creador Joe Barton en su cuenta de Twitter. “Lamentablemente, sí. Netflix [ha] cancelado [el programa] (…). Lamento no poder terminar la historia”, escribió, al tiempo de agradecer al equipo que trabajó con él.

Antes del anuncio, la productora detrás de ella, The Imaginarium, ya se había pronunciado: “Estamos increíblemente orgullosos de la serie, que obtuvo críticas estelares, junto con una base de fans global ferozmente leal. Sin embargo, estamos decepcionados de no continuar con la historia, nos ha encantado trabajar con un elenco y un equipo tan talentosos para dar vida a nuestro querido programa”.

De esta forma, el gigante de streaming pone fin al drama de fantasía, de ocho episodios, que se estrenó el 28 de octubre de 2022. Debido a que la noticia causó sorpresa, muchos se preguntan los motivos que llevaron a cancelarla.

Annalise O'Brien (Nadia Parkes) y Nathan Byrn (Jay Lycurgo) en la serie de Netflix, "El hijo bastardo y el mismísimo diablo" (Foto: Imaginarium Productions)

¿POR QUÉ NETFLIX CANCELÓ “EL HIJO DEL BASTARDO Y EL MISMÍSIMO DIABLO”?

Si bien, “Half Bad: The Bastard Son & The Devil Same”, en su idioma original, estuvo en el top 10 en diferentes países del mundo cuando aterrizó en Netflix, esto solo duró dos semanas, periodo en el que acumuló 44,72 millones de horas vistas, precisó el sitio web What’s on Netflix.

Ni bien arrancó la semana tres, la serie solamente logró 18,17 millones de visitas, cerca de un 60% menos, cifra que habría llevado a la plataforma de streaming tomar la decisión de cancelarla, al considerarla un fracaso.

Como sabemos, el drama de fantasía se basó en la trilogía de novelas escritas por Sally Green titulada “Half Bad”, por lo que generó gran expectativa, que poco a poco fue disminuyendo en la audiencia.

Por tanto, si deseas saber qué ocurrirá con sus personajes puedes leer los libros, aunque la ficción que llegó a las pantallas ha variado un poco del texto, tal como lo precisó Barton.

Nathan Byrn se encontró con su padre, Marcus Edge, en el final de temporada de "El hijo bastardo y el mismísimo diablo" (Foto: Imaginarium Productions)

LOS CAMBIOS QUE SUFRIÓ EL TÍTULO DE LA SERIE

Quienes siguen la serie, de seguro notaron que esta tuvo variaciones en su título. Así tenemos que tras su lanzamiento como “El hijo del bastardo y el mismísimo diablo”, Netflix decidió cambiar el nombre aumentándole al principio “Half Bad” (“El lado oscuro”, en español).