Dirigida por Jo Young-min, “El interés del amor” (“The Interest of Love” en inglés) es una serie de televisión surcoreana que se emitió por el canal jTBC desde el 21 de diciembre de 2022 hasta el 9 de febrero de 2023 y está disponible en Netflix desde el 27 de enero de 2023.

La ficción se basa en la novela del mismo nombre de Lee Hyuk-jin y sigue la historia de cuatro adultos jóvenes con diferentes intereses que se conocen en la sucursal de KCU Bank en Yeongpo mientras buscan comprender el significado del amor.

Yoo Yeon-seok, Moon Ga-young, Geum Sae-rok y Jung Ga-ram son los protagonistas de “El interés del amor”, mientras que Oh Dong-min, Moon Tae-yu, Park Hyung-soo, Seo Jeong-yeon y Jo Yoon-soo también son parte del reparto. Entonces, ¿quién es quién en la serie coreana que llega a Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “EL INTERÉS DEL AMOR”

1. Yoo Yeon-seok como Ha Sang-soo

Yoo Yeon-seok, conocido por proyectos como “Re-encounter”, “Architecture 101″, “A Werewolf Boy”, “Whistle Blower”, “Perfect Proposal”, “Mood of the Day”, “Gu Family Book”, Reply 1994″ y “Warm and Cozy”, interpreta a Ha Sang-soo, el gerente de la sucursal de Yeongpo del KCU Bank, que desea un estilo de vida normal; pero el amor cambia sus planes.

Yoo Yeon-seok como Ha Sang-soo en la serie coreana "El interés del amor" (Foto: JTBC/ Netflix)

2. Moon Ga-young como Ahn Soo-young

Moon Ga-young, que participó en series de televisión como “Bad Guy”, “Heartstrings”, “Who Are You?”, “Wang’s Family”, “Find Me in Your Memory” y “Understandig of Love”, da vida a Ahn Soo-young, una cajeraque trabaja en la sucursal de Yeongpo del KCU Bank desde hace cuatro años. Aunque ve el amor como un castillo de arena que puede colapsar en un instante se interesa en alguien que llega a su vida.

Moon Ga-young como Ahn Soo-young en la serie coreana "El interés del amor" (Foto: JTBC/ Netflix)

3. Geum Sae-rok como Park Mi-kyung

En “El interés del amor”, Geum Sae-rok, actriz coreana que apareció en series como “The Fiery Priest”, “Class of Lies”, “Joseon Exorcist”, “Youth of May” y “Understanding of Love”, asume el rol de Park Mi-kyung, la subgerente del equipo de banca personal de la sucursal de Yeongpo del KCU Bank. A pesar de que proviene de una familia adinerada, consiguió su empleó gracias a su propio esfuerzo.

Geum Sae-rok como Park Mi-kyung en la serie coreana "El interés del amor" (Foto: JTBC/ Netflix)

4. Jung Ga-ram como Jeong Jong-hyun

Jung Ga-ram, actor y modelo surcoreano mejor conocido por interpretar a Lee Hye-young en la serie de Netflix “Love Alarm”, es el encargado de dar vida a Jeong Jong-hyun, el guardia de seguridad del banco que sueña con convertirse en oficial de policía.