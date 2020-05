La rivalidad entre el Joker y Batman data de varias décadas. La obsesión del payaso con el protector de ciudad Gótica ha ocupado muchas viñetas y películas, pero no había llegado al punto de acabar con él. ¿Por qué? Pues, el Joker de Heat Ledger tenía una buena explicación: “No quiero matarte. ¿Qué haría sin ti? Tú... me completas”, dijo en una de las icónicas líneas de The Dark Knight (2008). Pese a ello, en una próxima entrega de DC Comics, el villano decide cruzar la línea y acabar con él.

Una de las historias de “The Joker 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular”, material por el 80 aniversario del villano, se centrará en cómo el Joker ciertamente tiene éxito en matar a Batman y cómo esto parece no ser suficiente para el Príncipe Payaso.

RIVALIDAD HASTA LA TUMBA

En la historia “Kill The Batman”, creada por Garry Whitta, Greg Miller y Dan Mora, el Joker mata a Batman. Tras ello, el villano cree que aún hay más por hacer, así que se pone una gabardina, bajo la que se ata una bomba, y se dirige al velatorio de Bruce Wayne.

La consigna de Joker trasciende la muerte de Batman y por eso quiere dar un mensaje aún más grande al matar a quienes seguían al Caballero de la Noche. Pero algo no le cuadra al Joker: en pleno servicio, todos comienzan a reírse mientras habla Mr. Freeze. Esto lo enoja mucho.

LOS SECRETOS DEL MURCIÉLAGO

En otra página del cómic de DC, se ve a una reportera del Daily Planet News haciendo un despacho desde la icónica Baticueva. Al parecer, todo lo relacionado con la identidad secreta del multimillonario Bruce Wayne ha sido revelado, tal es así que ahora la prensa hasta puede hacer un recorrido por el escondite secreto del héroe.

Esta adoración póstuma por el heroísmo de Batman tiene que haber producido algún efecto en el Joker.

No cabe duda de que esta historia dentro de “The Joker 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular” va a ser explosiva. Que el Joker contemple matar a todos los seguidores de Batman, sacrificando su propia vida, podría convertirse en su máximo manifiesto de odio contra el Caballero de la Noche.

SINOPSIS DE LA HISTORIA

La descripción de esta historia dentro del cómic recopilatorio por el 80 aniversario del Príncipe del Crimen es la siguiente: “En una historia ubicada en un futuro no tan distante, el Joker finalmente hace su sueño realidad y mata a Batman. Pero este acto no le da catarsis que esperaba sentir. Necesita un acto más... ¿quizá en la misa pública en honor al Caballero de la Noche?”.

LOS RESPONSABLES DE LA MUERTE DE BATMAN

Esta historia fue coescrita por Gary Whitta y Greg Miller, dos pesos pesados de la industria. Whitta tiene en su historia haber co desarrollado la historia de Rogue One de Star Wars y ser el guionista de la película The Book of Eli (2010). Por su parte, Miller es un podcaster y creador de contenido de entretenimiento muy respetado en el medio. El arte está a cargo del talentoso artista de Costa Rica, Dan Mora.

¿CUÁNDO SALE A LA VENTA?

El cómic de DC estará a la venta en Estados Unidos a partir de junio de este año.

