Una de las actrices de “El juego del calamar” que se ganó el corazón del público fue Jung Ho Yeon, quien interpretó a la participante norcoreana número 067. Este rol significó el debut de la artista, quien ya era conocida por haber desfilado en las mejores pasarelas del mundo, así como por participar en el programa " Next Top Model de Corea”, donde ocupó el segundo lugar.

Si bien su nombre e indudable belleza ya eran conocidos en Corea, la magnífica interpretación que realizó de Kang Sae-byeok la catapultó a la fama internacional. Como se recuerda, la participante 067 fue una de las que llegó hasta las últimas etapas de la sangrienta competencia, con el fin de ganar la millonaria suma que le permitiría reencontrarse con sus seres queridos.

Aunque el personaje de Jung Ho Yeon se caracteriza por tener una apariencia ruda, lo cierto es que hubo un episodio que dejó ver un lado empático y emocional de la participante que incluso hizo llorar a su intérprete. Conoce cuál fue ese capítulo en las siguientes líneas.

La participante 067 fue una de las que llegó hasta las últimas etapas de la sangrienta competencia (Foto: Netflix)

LA ESCENA QUE HIZO LLORAR A HOYEON JUNG

La actriz reveló que hubo una escena que la conmovió cuando empezó a leer el guión. El episodio en cuestión es el número 6, donde los participantes se ven obligados a jugar con canicas para eliminar a su rival. En dicho episodio los competidores se agrupan por afinidad, lo que hace que vencer a su compañero sea una decisión sumamente difícil.

En este episodio, Jung Ho Yeon se empareja con Ji-yeong, la participante 240 que es caracterizada por Lee Yoo-mi. A diferencia de la mayoría de competidores, estas jóvenes deciden ocupar la mayor parte del tiempo destinado para el juego en conversar sobre sus vidas y los planes que llevarían a cabo una vez fuera del concurso. Es así como una de ellas decide quién debe vivir sin contarle su decisión a la otra.

Jung Ho-Yeon interpreta a Kang Sae-Byeok bajo el número 067. (Foto: Instagram HoYeon Jung)

¿POR QUÉ FUE DIFÍCIL GRABARLA?

La participante 240 le tiende una ‘trampa’ a la norcoreana y la deja ganar, no sin antes pedirle que logre cumplir su meta de reunirse con su madre y hermano. De acuerdo a lo que declaro la modelo a Time, este fue el episodio que la conmovió hasta las lágrimas, especialmente por la increíble persona que resultó siendo su colega:

“La escena que me hizo llorar fue cuando Ji-yeong y Sae-byeok se hablaban. Sentí que las líneas en sí estaban muy bien escritas por el director, y vi una entrevista en la que decía que había imaginado esta escena con dos personas que son las más inocentes de todos los concursantes”.

Continuó: “Cuando leí el guión, sollozaba. Conocer a Ji-yeong en persona fue una de las grandes emociones para mí, porque en ese momento tenía que imaginarme a Ji-yeong a partir del guión, pero cuando la conocí [a Lee] en la lectura de la mesa, simplemente sentí que era ella”.

Jung es actriz, supermodelo y amiga de una de las miembro de BLACKPINK. (Foto: Netflix)

¿CÓMO CONSIGUIÓ JUNG UN PAPEL EN “EL JUEGO DEL CALAMAR”?

Debido a que no tenía experiencia actoral, HoYeon Jung no creía que conseguiría un papel en la ficción de Netflix. “Estaba muy contenta de haber conseguido un papel y de poder actuar. Todavía me pone nerviosa la idea de encontrarme con el público a través de la pantalla. Nunca soñé que el programa se convertiría en una sensación mundial”, contó a Vogue.

Además, compartió su teoría sobre el éxito de la serie surcoreana. “El juego del calamar es una historia sobre la naturaleza humana con la que la mayoría de la gente ya se siente identificada, pero todo se comunica a través de juegos infantiles fáciles de seguir. Las historias creadas por los distintos personajes me han parecido muy interesantes. Sus personalidades alimentaban las decisiones que tomaban y sus consecuencias’.

Para interpretar a Sae-byeok, la actriz y modelo creó un extenso diario para el personaje. “(En cierto modo) su vida era muy parecida a la mía en el extranjero’, explicó. “Durante esos tiempos, era difícil compartir mis emociones (y) celebrar con la familia y los amigos cuando ocurría algo bueno o averiguar qué hacer cuando ocurría algo malo. Todo (lo que sentía) estaba en mi cabeza y solo en mi cabeza. De ahí que pudiera entender su soledad y cómo se empoderaba”.

“Mi aspecto favorito de Sae-Byeok es su voluntad de sacrificar su vida por la familia, esa energía la hace tan fuerte. A medida que pasaba el tiempo, sentía que Sae-Byeok y yo nos íbamos acercando. Encontré la alegría en nuestra sinergia. El tiempo que pasé interpretándola valió cada segundo”, agregó.