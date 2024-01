“El legado” (“Seon-san” en su idioma original y “The Bequeathed” en inglés) es un thriller surcoreano de Netflix basado en el webtoon del mismo nombre de Kang Tae-kyung, creado por Yeon Sang-ho (“Train to Busan” y “Hellbound”), Hwang Eun-young y Min Hong-nam y dirigido por los tres primeros como directores, mientras que Sang-ho se encarga del guion.

La serie que se estrena el 19 de enero de 2024 en la popular plataforma de streaming narra la historia de una mujer que tras recibir una inesperada herencia de un familiar desconocido se ve involucrada en una serie de asesinatos y secretos oscuros que la pondrán en grave peligro.

Kim Hyun-joo, Park Hee-soon, Park Byung-eun, Ryu Kyung-soo, Park Sung-hoon y Hyun Bong-sik conforman el elenco principal de “El legado”. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie coreana de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “EL LEGADO”

1. Kim Hyun-joo como Yoon Seo-ha

Kim Hyun-joo, reconocida por producciones como “Boys Over Flowers”, “What’s With This Family”, “Watcher”, “Under Cover”, “Hellbound”, “Love All Play” y “El tranvía”, asume el rol de Yoon Seo-ha, una mujer que desde que hereda una tumba familiar de un tío desconocido se ve involucrado en algunos incidentes desfavorables.

Kim Hyun-joo interpreta a Yoon Seo-ha, quien descubre algunos secretos familiares en la serie coreana "El legado" (Foto: Netflix)

2. Park Hee-soon como Choi Seong-joon

Park Hee-soon, que fue parte de “All About My Romance”, “Missing Noir M”, “Beautiful World”, “My Name”, “Dr. Brain”, “Moving”, “Una familia ejemplar” y “El tranvía”, da vida a Choi Seong-joon, un detective que sospeche que los incidentes recientes están relacionados con la tumba familiar de Yoon Seo-Ha.

Park Hee-soon como Choi Seong-joon, ele detective que investigas los sucesos extraños en la serie coreana "El legado" (Foto: Netflix)

3. Park Byung-eun como Park Sang-min

Park Byung-eun, que apareció en series como “Because This Is My First Life”, “Children of the 20th Century”, “Queen of Mystery 2″, “What’s Wrong with Secretary Kim”, “Your Honor”, “Kingdom”, “Eve”, “Alquimia de almas” y “Moving”, interpreta a Park Sang-min en “El legado”. Se trata del jefe del equipo de detectives donde trabaja Choi Sung-Joon

4. Ryu Kyung-Soo como Kim Yeong-ho

Ryu Kyung-Soo, que participó en “Happy Ending”, " Two Weeks”, “Confession”, “Itaewon Class”, “Amor en la ciudad”, “Hellbound”, “Glitch” y “Tale of the Nine Tailed 1938″, es el encargado de dar vida a Kim Yeong-ho, el supuesto medio hermano de Yoon Seo-ha que reclama la herencia que ella recibió.

Ryu Kyung-Soo interpreta a Kim Yeong-ho, el supuesto medio hermano de la protagonista de la serie coreana "El legado" (Foto: Netflix)