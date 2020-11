“ El príncipe del rap ”, una de las series más populares de los años 90, ha tenido uno de los encuentros más emotivos con respecto a su elenco. La comedia televisiva que se emitió entre 1990 y 1996 tuvo varios cambios con el pasar de los años, aunque uno de los más sonados fue la salida de la actriz Janet Hubert.

La historia de Will Smith, un chico de Filadelfia que tras tener un altercado con una peligrosa pandilla, es obligado por su madre a ir a vivir con sus tíos ricos en Bel-Air en Los Ángeles. Su llegada traerá más de un problema a la familia y al mayordomo por las diferencias de costumbres entre familiares.

En la ficción, Janet Hubert interpretó a Vivian Banks durante tres temporadas y se llevaba muy bien con los demás personajes de la serie. No obstante, detrás de bambalinas la actriz vivía un infierno, uno impulsado por los mismos actores y una agresión que Will Smith admitió hace poco en el re-encuentro.

Después de varias décadas, ambos se vieron las caras para el 30 aniversario de la serie, explicando sus motivos por los cuales actuaron de cierta manera cuando sucedió todo el problema. Tal como menciona TVLine, ambos tenían sus propios problemas en esa época, pero Hubert salió más perjudicada.

¿POR QUÉ WILL SMITH MALTRATÓ A JANET HUBERT?

En el año 1993, los fans de la serie se sorprendieron al ver que Janet Hubert ya no interpretaba a la tía Vivi. La actriz fue cambiada por Daphne Maxwell y los fans no recibieron una respuesta de esto. Ella acusó directamente a Will Smith de su salida y de alterar los guiones para que toda la historia gire en base a él, menospreciando el trabajo de sus compañeros.

Ante tales aseveraciones, Smith no se quedó callado y señaló en una emisora de Atlanta que trabajar con Hubert era complicado. “[Ella] quería convertir la serie en ‘El show de la Tía Vivian de Bel-Air’. Está loca y siempre lo ha estado. Una vez dijo: ‘Llevo 10 años en el negocio’ y este mocoso llega y le dan un papel protagonista en una serie’. [Tras su salida] básicamente ha pasado de un cuarto de millón de dólares al año a nada. Ahora está enojada, pero lo ha estado todo el tiempo”.

La actriz reveló que sus dificultades en el set no tenían nada que ver con el elenco, sino principalmente por su situación en casa, incluyendo lo que describió como un “matrimonio muy abusivo”. Ella explicó que dejar la serie fue devastador para ella e incluso lo comparó como una sentencia de muerte:

“Perdí todo, reputación, todo, y entiendo que pudiste seguir adelante, pero ya conoces esas palabras: llamar difícil a una mujer negra en Hollywood es el beso de muerte. Y ya es bastante difícil ser una mujer de piel oscura en este negocio”, se sinceró Janet contándole que por más de 30 años fue difícil conseguir empleo como actriz luego de los problemas que tuvo con el actor.

Will se ve visiblemente conmocionado cuando admite “estoy tratando de ponerle algo de lógica, pero la sensación... No es quién quiero ser ni cómo quiero hacer sentir a la gente. Toda mi vida y mi carrera se centran en tratar agresivamente de hacer que la gente sienta lo contrario de eso“.

En su conversación con el Dr. Ramani, un psicólogo que ayudó a ambos actores a llevar esta conversación, Will Smith contó que su niñez fue dura por el padre violento que tenía. Las bromas y la alegría eran sus mecanismos de defensa y, al parecer, Janet revivió todo este sentimiento del pasado y Will solo quería que todos en el set de grabación fueran felices y sigan riéndose.

Por otro lado, también comentó que la dinámica con su madre influyó en el conflicto. Él siempre necesitaba el apoyo de las mujeres porque como era el niño de su madre, su padre le pegaba a su mamá y él no podía protegerla, sentirse aceptado por ellas era como una necesidad. Esto cambió cuando en el set Hubert comenzó a mostrar signos de incomodidad por la situación abusiva en su hogar.

Al final, ambos comentaron que estaban cansados de la situación que vivían y decidieron hacer las pases con un abrazo entre lágrimas. Las declaraciones de la actriz sobre lo que sufrió luego de su salida del show (embarazada, con su familia diciendo que arruinó su apellido, con Hollywood y sus amigos dándole la espalda) aún permanecerán en la mente de Will Smith, pero ahora al menos ha reconocido lo que hizo y pedido perdón públicamente a Janet Hubert.

