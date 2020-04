Netflix estrenó “The King: Eternal Monarch”, también conocida en Latinoamérica como “El Rey: Eterno Monarca, la nueva producción de SBS que marca el regreso a los doramas de Lee Min Ho y Kim Go Eun. La serie, que combina romance y fantasía, registró altos índices de audiencia el día de su lanzamiento, el pasado 17 de abril. La gran acogida del k-drama ha despertado la expectativa del público que ha quedado enganchado con esta historia y sus personajes.

Escrito por la famosa guionista Kim Eun Sook, “The King: Eternal Monarch” es un drama de fantasía sobre dos universos paralelos. Un universo es una democracia que se asemeja a la Corea moderna tal como la conocemos, mientras que el otro es un universo alternativo en el que Corea es un imperio gobernado por un solo monarca. Los protagonistas cruzarán sus caminos mientras intentan cerrar el portal que une a estos dos universos.

El estreno del primer episodio de The king: Eternal monarch provocó una gran expectativa por el regreso de Lee Min Ho a los doramas (Foto: Netflix)

El k-drama está protagonizado por los populares actores Lee Min ho (Boys Over Flowers) y Kim Go-eun (Goblin). En la ficción, Kim Go Eun asumirá dos roles diferentes, como la detective Jung Tae Eul de la República de Corea y a la criminal que se parece a ella “Luna” en el Imperio de Corea. Mientras que Lee Min Ho interpretará a Lee Gon, un emperador que intenta luchar contra el mal al unirse con la detective para cerrar la puerta entre los dos mundos.

HISTORIA DE “THE KING: ETERNAL MONARCH”

Durante los primeros minutos de “The King: Eternal Monarch”, vemos que la historia comienza durante la Dinastía Silla, donde se cuenta la historia de una flauta que logra ahuyentar todos los males y traer consigo el bienestar, sin embargo, no se trata de un reino donde por ello perdure la paz. Prueba de ello es que el príncipe Lee Gon es testigo de cómo su tío, dominado por la ambición, asesina a su padre, el Rey, y tras enfrentarlo, pone en riesgo su propia vida.

Por fortuna, una persona misteriosa llega para salvarlo, logrando que Lee Gon viva y la flauta no quede en malas manos. Antes de desmayarse Lee Gon logra quedarse con la identificación que traía su salvador en el cuello, pertenece a la agente de Policía Jung Tae Eul.

Lee Rim huye por un bosque de bambú donde abre un portal a una Corea del Sur paralela, gobernada por una democracia y donde la familia real no existe.

En el mundo del ahora rey, Lee Gon, han pasado 24 años, siendo un adulto. Conserva la mitad de la flauta dentro del mango de una empuñadura.

Un personaje utilizando una sudadera con capucha de conejo capta la atención de Lee Gon (Lee Min Ho), quien lo persigue a caballo hasta el bosque de bambú, atravesando el portal donde después de recorrer la ciudad se encuentra con Jung Tae Eul.

En el segundo capítulo, Lee Gon es arrastrado a una comisaría de policía en el otro universo, donde Jung Tae Eul intenta descubrir su identidad. La pareja son dos fuerzas a tener en cuenta ya que Lee Gon mantiene su compostura regia mientras Jung Tae Eul hace lo que puede para obtener información de él.

A lo largo del capítulo, la agente policial Jung Tae Eul trata de identificar a Lee Gon porque no cree en él. Mientras que Lee Gon trata de convencerla en que confié en él contándole que viene de un universo paralelo donde él ya la conocía cuando le salvo la vida. Ambos se van acercando cada vez más en diversas situaciones, pero la agente policial aún desconfía.

¿QUÉ ACTORES COREANOS ACTÚAN EN “THE KING: ETERNAL MONARCH”?

LEE MIN HO INTERPRETA A EL EMPERADOR LEE GON:

Lee Min Ho es considerado uno de los actores más famosos en el mundo del entretenimiento coreano. El artista de 32 años goza de gran fama internacional y tiene millones de seguidores en todo el mundo, gracias al éxito de las series en las que ha participado que lo han convertido en una de las mejores estrellas Hallyu en toda Asia.

Ganó fama internacional con su papel de Gu Jun-pyo en “Boys Over Flowers” en 2009, robándose el corazón de millones de televidentes. El personaje le valió un premio como Mejor Actor Nuevo en los 45° Premios Baeksang Arts. También es conocido por sus papeles principales en “City Hunter” (2011), “The Heirs” (2013) y “Legend of the Blue Sea” (2016). Protagonizó su primer papel principal en la película “Gangnam Blues” (2015), seguido de su primera película producida en China “Bounty Hunters” (2016).

Lee Min-ho como Emperador Lee Gon (Foto: SBS)

KIM GO EUN INTERPRETA A LA DETECTIVE JUNG TAE EUL/ LUNA:

Kim Go-eun es una actriz reconocida en el mundo del entretenimiento coreano. Realizó su debutó en la aclamada película A Muse (2012) donde ganó numerosos premios como mejor nueva actriz en Corea del sur. Luego, apareció en las cintas de crimen y suspenso Monster (2014), Coin Locker Girl (2015) y Memories of the Sword (2015). Su debut televisivo fue en la serie de cable “Cheese in the Trap”, que le permitió ganar el Baeksang Arts Award a la mejor actriz nueva de televisión.7

En el año 2016, co-protagonizó el drama de fantasía de Kim Eun-sook Guardian: The Lonely and Great God. En julio de 2017, firmó con su nueva agencia BH Entertainment y en ese mismo año se unió al elenco de la película Byeonsan dirigida por Lee Joon-ik. En mayo de 2019 se anunció que se había unido al elenco principal de “The King: The Eternal Monarch”.

Kim Go-eun como Det. Jung Tae-eul/ Luna (Foto: SBS)

WOO DO HWAN INTERPRETA A JO EUN SEOB/JO YOUNG:

Woo Do Hwan es un actor y modelo surcoreano. Pertenece a la agencia "KeyEasty ha realizado diversas sesiones fotográficas para marcar surcoreanas reconocidas. Además, ha participado en diversas producciones como la serie “Save Me” (2017) donde dio vida a Suk Dong-chul. En octubre del mismo año se unió al elenco principal de la serie “Mad Dog” donde interpretó a Kim Min-Joon, un ex-criminal que cometía fraudes.

El 12 de marzo de 2018 participó en la serie “The Great Seducer” (también conocida como “Great Temptation” y “Dangerous Liaisons”) donde dio vida a Kwon Si-hyun. Luego, en julio del 2019 se unió al elenco principal de la película “The Divine Fury” (previamente conocida como “Lion”) donde interpretó a Ji Shin. El 4 de octubre del mismo año se unió al elenco principal del drama “My Country” y ahora lo vemos en “The King: The Eternal Monarch”.

Woo Do-hwan como Jo Eun-seob/ Jo Young (Foto: SBS)

KIM KYUNG-NAM INTERPRETA AL DETECTIVE KANG SHIN-JAE:

Es actor y modelo, miembro de la agencia “JR Entertainment”. Apareció en la serie “Defendant” (2017) donde dio vida a Kim Sung-hoon. En agosto del mismo año se unió al elenco de la serie “Strongest Deliveryman” donde interpretó a Sung-jae.​ En noviembre participó en la serie “Prison Playbook” donde dio vida al reportero Lee Joon-dol.

En abril del 2018 fue parte del elenco del drama “EXIT” donde interpretó a Hong K-chul. En mayo del mismo año se unió a la serie “Come and Hug Me” donde dio vida a Yoon Hyun-moo. En octubre también participó en la serie “Where Stars Land” (también conocida como “Fox Bride Star”) donde dio vida a Oh Dae-gi. En el 2019, se unió al elenco principal de la serie “Special Labor Inspection Team” como Chun Duk-goo.

Kim Kyung-nam como Det. Kang Shin-jae (Foto: SBS)

JUNG EUN CHAE INTERPRETA A GU SEO-RYUNG:

Comenzó su carrera como modelo y posteriormente se convirtió en actriz. En 2013 se unió al elenco principal de la película “Nobody’s Daughter Haewon” donde interpretó a Hae-won, que se estrenó en la 63ª edición del Festival de Cine de Berlín. En ese mismo año, lanzó un EP de indie folk con canciones de su propia autoría, auto-titulado Jung Eun-chae.

En abril del 2020 se unirá al elenco recurrente de la serie The King: The Eternal Monarch donde dará vida a Gu Seo-ryung, la joven Primer Ministro de la monarquía Coreana bajo el reinado del Emperador Lee Gon.

JUNG EUN CHAE COMO GU SEO-RYUNG

LEE JUNG-JIN INTERPRETA A LEE RIM:

Lee Jung-jin se graduó de la Universidad de Konkuk con un título en horticultura antes de estudiar actuación en la Universidad de Hanyang. Trabajó como modelo antes de ser descubierto por Jeong Young-beom, CEO de la agencia de talentos Star J Entertainment.

Hizo su debut como actor en la comedia de comedia “Soonpoong Clinic” de 1998, y desde entonces ha aparecido en muchos dramas de televisión, incluyendo “Two Outs in the Ninth Inning”, “Love Story en Harvard”, “The Fugitive: Plan B” y “A Hundred Year Legacy”.

También protagonizó las películas “Once Upon a Time in High School”, “Mapado”, “Solucionador de problemas”, “Eun-ha”, y más notablemente “Pietà”, por las cuales recibió la prestigiosa Orden del Mérito Cultural de Okgwan.

De 2009 a 2011, Lee fue miembro del elenco del popular segmento de programas de variedades Qualifications of Men en el Happy Sunday de KBS2.

LEE JUNG-JIN COMO LEE RIM

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “THE KING: ETERNAL MONARCH”?

Contará con 16 capítulos, cada uno con una duración de una hora. El director del dorama es Baek Sang Hoon, conocido por haber dirigido Descendientes del sol y Secreto de amor.

¿CÓMO Y DÓNDE PUEDO VER “THE KING: ETERNAL MONARCH”?

El dorama será transmitido en Corea del Sur por el canal SBS y en el resto del mundo a través de la plataforma de Netflix.

“El Rey: Eterno Monarca” contará con 16 capítulos, cada uno con una duración de una hora. El canal SBS emitirá los capítulos de manera simultánea con la plataforma de streaming desde su estreno.

Elenco principal del nuevo drama coreano The king: Eternal monarch (Foto: Netflix)

