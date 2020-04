“The King: Eternal Monarch”, también conocida en Latinoamérica como “El Rey: Eterno Monarca, es una nueva serie coreana de SBS y Netflix que se ha convertido en un éxito rotundo. La historia y sus personajes han recibido una gran acogida convirtiéndose en una de las producciones más vistas el día de su estreno, el pasado 17 de abril, consiguiendo altos niveles de audiencia. Esta producción marca el regreso de Lee Min Ho a la pantalla chica.

Escrita por la guionista de “Goblin” y “Descendants of the Sun”, Kim Eun Sook, “The King: Eternal Monarch” es un drama de fantasía sobre dos universos paralelos. Un universo es una democracia que se asemeja a la Corea moderna tal como la conocemos, mientras que el otro es un universo alternativo en el que Corea es un imperio gobernado por un solo monarca.

El nuevo drama de SBS y Netflix tiene como protagonistas a Kim Go Eun y Lee Min Ho (Foto: Netflix)

Para luchar contra el mal y cerrar la puerta entre sus dos mundos, el gobernante del Imperio Coreano, el emperador Lee Gon (interpretado por Lee Min Ho), termina uniendo fuerzas con Jung Tae Eul, una detective que reside en la actual República de Corea (interpretada por Kim Go Eun).

¿QUIÉN SALVO A LEE GON, SEGÚN TEORÍA?

En el primer capítulo de “The King: Eternal Monarch”, vemos que la historia comienza durante la Dinastía Silla, donde se cuenta la historia de una flauta que logra ahuyentar todos los males y traer consigo el bienestar, sin embargo, no se trata de un reino donde por ello perdure la paz. Prueba de ello es que el príncipe Lee Gon es testigo de cómo su tío, dominado por la ambición, asesina a su padre, el Rey, y tras enfrentarlo, pone en riesgo su propia vida.

Por fortuna, una persona misteriosa llega para salvarlo, logrando que Lee Gon viva y la flauta no quede en malas manos. ¿de quién se trata? Los seguidores de esta historia ya han comenzado a elaborar algunas teorías, una de ellas es que el mismo Lee Gon es quien se salvó a sí mismo gracias a que pudo realizar un viaje en el tiempo.

El famoso actor surcoreano Lee Min Ho regresa a la pantalla chica para una nueva serie de SBS y Netflix (Foto: Netflix)

Así, Lee Gon del futuro, siendo consciente de lo que podría pasarle, regresa al momento en que vio a su padre morir, de manera que pudiera ofrecer apoyo a sí mismo quien en ese entonces era solo un niño.

Sin embargo, esta no es la única teoría pues una pista nos lleva a deducir otra alternativa. Antes de desmayarse Lee Gon logra quedarse con la identificación que traía su salvador en el cuello, pertenece a la agente de Policía Jung Tae Eul. Aunque aún no podemos asegurar que la credencial le pertenezca a su salvador. Y tú, ¿quién crees que sea el enmascarado que salvo a Lee Gon?

LEE MIN HO EN “THE KING: ETERNAL MONARCH”

Lee Min Ho es considerado uno de los actores más famosos en el mundo del entretenimiento coreano. El artista de 32 años goza de gran fama internacional y tiene millones de seguidores en todo el mundo, gracias al éxito de las series en las que ha participado que lo han convertido en una de las mejores estrellas Hallyu en toda Asia.

Ganó fama internacional con su papel de Gu Jun-pyo en “Boys Over Flowers” en 2009, robándose el corazón de millones de televidentes. El personaje le valió un premio como Mejor Actor Nuevo en los 45° Premios Baeksang Arts. También es conocido por sus papeles principales en “City Hunter” (2011), “The Heirs” (2013) y “Legend of the Blue Sea” (2016). Protagonizó su primer papel principal en la película “Gangnam Blues” (2015), seguido de su primera película producida en China “Bounty Hunters” (2016).

El actor surcoreano ganó fama con su papel de Gu Jun-pyo en “Boys Over Flowers” (Foto: Netflix)

En mayo de 2019 se anunció que se había unido al elenco principal de la serie “The King: The Eternal Monarch” donde interpreta a Lee Gon, el Emperador del Imperio Coreano que trata de luchar contra el mal. Esto marca su regreso a los doramas y el actor se mostró muy emocionado por su participación en esta producción, prueba de ello fue la publicación que realizó en su cuenta de Instagram.

Fueron dos fotos que compartió Lee Min Ho, donde escribió el nombre del dorama en la nieve. Dicha publicación superó el millón de interacciones en su red social.

ACTORES Y PERSONAJES DE “THE KING: ETERNAL MONARCH”

Lee Min-ho como Emperador Lee Gon.

Kim Go-eun como Det. Jung Tae-eul/ Luna.

Woo Do-hwan como Jo Eun-seob/ Jo Young.

Kim Kyung-nam como Det. Kang Shin-jae.

Jung Eun Chae como Gu Seo-Ryung.

Lee Jung-jin como Lee Rim.

Elenco principal del nuevo drama coreano The king: Eternal monarch (Foto: Netflix)

¿CÓMO Y DÓNDE PUEDO VER “THE KING: ETERNAL MONARCH”?

El dorama será transmitido en Corea del Sur por el canal SBS y en el resto del mundo a través de la plataforma de Netflix.

“El Rey: Eterno Monarca” contará con 16 capítulos, cada uno con una duración de una hora. El canal SBS emitirá los capítulos de manera simultánea con la plataforma de streaming desde su estreno.

El 17 de abril a las 10:00 (KST) se estrenó “The king: eternal monarch” con sus actores Lee Min Ho, Kim Go Eun, Woo Do Hwan, Jeong Eun Hae, Kim Gyeong Nam y Lee Jeong Jin,

