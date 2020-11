Carmen Aub es una de las más veteranas de “El señor de los cielos”. La actriz mexicana es parte del elenco principal del drama desde su segunda temporada, cuando fue presentada como Rutila Casillas. Hoy, a sus 31 años, se siente muy feliz por haber tenido la oportunidad de ser parte de esta producción de Telemundo.

Debido a la pandemia del coronavirus, la histrión mexicana replanteó algunas cosas de su vida y se unió a un movimiento junto a Michelle Renaud, Thali García, Maritza Bustamante y otras celebridades más para quitarse los implantes de seno que habrían llevado durante muchos años.

En su Instagram personal, Aub confesó que los fans y sus amigos más cercanos sabían que ella se había puesto implantes de seno desde muy joven, todo con el objetivo de conseguir más trabajo en el mundo del espectáculo. Esta estrategia funcionó, pero con el tiempo los riesgos comenzaron a ser mayores contra los beneficios.

Hoy en día, ya varias semanas de su operación, sigue actualizando a sus seguidores como le está yendo luego de quitarse sus implantes. Al principio fue duro, pero con el pasar de los días ha aprendido a mirar la otra cara de la moneda y aprender a quererse tal y como es ahora.

LAS CICATRICES QUE DEJÓ QUITARSE LOS IMPLANTES DE SENOS DE CARMEN AUB

Las cicatrices que dejó quitarse los implantes de senos de Carmen Aub (Foto: Telemundo)

La reconocida ‘Rutila’ de “El señor de los cielos” está utilizando su Instagram como un diario personal, destacando historias en un mismo hilo al que ha llamado “Boobie Journal”. En los videos se puede observar como ella ha ido reflexionando antes, durante y después de la operación sobre lo que estaba haciendo y cómo se sentía al respecto.

El 20 de noviembre del 2020 agregó algunos videos más a este pequeño registro donde admitió que uno de los procesos más difíciles de aceptación con respecto a quitarse los implantes de senos fueron las cicatrices. A 5 semanas de su operación, estas marcas aún son muy visibles, tal y como lo cuenta Carmen Aub:

“Hoy cumplo cinco semanas de que me quité los implantes y no los había mantenido al tanto pero es que me he sentido tan bien, incluso los días que creía que iban a tener malos de, no sé, verme al espejo y las cicatrices y eso, creo que le he dado la vuelta porque no perdí algo, gané algo”, se escucha decir a la actriz.

Las cicatrices que dejó quitarse los implantes de senos de Carmen Aub (Foto: Telemundo)

“Un recorrido bien grande de 10 años de seguridad y mil cosas más increíbles, me siento saludable, las cicatrices ya les pongo Vitamina E para que me ayude con eso, pero la verdad es que se ven bastante bien, todavía no puedo hacer ejercicio,” destaca sobre la rutina de ejercicios que hace pero más calmada de lo que está acostumbrada.

La Sociedad Americana Contra El Cáncer ha detallado que una cicatriz luego de una operación de seno puede tardar de 1 a 2 años para que sanen completamente los tejidos y las mismas comiencen a desaparecer tomando el color de la piel. Sin embargo, las cicatrices nunca desaparecerán totalmente.

Las cicatrices que dejó quitarse los implantes de senos de Carmen Aub (Foto: Instagram)

De momento, la misma Carmen Aub ha admitido que se siente muy bien a pesar de tener estas cicatrices, así que los fans podrán esperar más noticias positivas con respecto a su recuperación en las siguientes semanas, aunque es muy probable que ella misma hable al respecto en su re-integración a los programas de televisión.

Ella ha agradecido a todos sus seguidores por llenarla de mensajes positivos durante este proceso, uno que ellos han apoyado desde el primer momento que Aub tomó la decisión de quitarse los implantes. No cabe duda que dentro de poco retomará su rutina normal y podrá contar a detalle cómo fue el proceso para que otras actrices y modelos sigan su ejemplo para evitar el cáncer de mama.

Las cicatrices que dejó quitarse los implantes de senos de Carmen Aub (Foto: Telemundo)

VIDEO RECOMENDADO

Rafael Amaya reaparece en Tik Tok imitando a Aurelio Casillas

Rafael Amaya reaparece en Tik Tok imitando a Aurelio Casillas