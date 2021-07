La actriz y cantante Gala Montes, quien es la actual protagonista de “Diseñando tu amor”, tuvo un camino de mucho esfuerzo dedicación. Empezó su carrera desde los seis años de edad, apareciendo en varias películas, cortometrajes, obras de teatro y apariciones especiales en la TV. Uno de papeles más importantes, que le permitió llegar a la fama fue el de “Luzma Casillas”, la hija de “Aurelio Casilla” en la exitosa teleserie de Telemundo “El señor de los cielos”. ¿Quieres saber cómo se veía cuando apenas era una adolescente?

¿CÓMO ERA GALA MONTES EN EL SEÑOR DE LOS CIELOS?

En el año 2015, Gala Montes alcanzó reconocimiento internacional como “Luz Marina Casillas”, una de las hijas del poderoso narcotraficante “Aurelio Casillas” en la tercera temporada de la narcoserie de Telemundo, protagonizada por Rafael Amaya.

La adolescente, quien estaba por cumplir 15 años, se convirtió en uno de los grandes descubrimientos de esta producción y se alzó con la aclamación de los televidentes al llevar sobre sus hombros uno de los papeles más complejos de la ficción.

Gala Montes como Luzma Casillas en "El señor de los cielos" (Foto: Telemundo)

En la trepidante trama, ‘Luzma’ es una complicada y rebelde adolescente que termina siendo víctima de las redes del flagelo que lidera su familia: las drogas. Inmersa en una vida llena de carencias afectivas, desarrolla una adicción a los estupefacientes.

Su exitosa participación en la historia se extendió hasta la cuarta temporada, donde su personaje, entonces más maduro, debe completar su recuperación. En medio de todos sus problemas y todo lo que acarrean, sueña con tener una vida tranquila. Lamentablemente, sufre la muerte de su amado “Benitín”, un joven que trabajaba como su guardaespaldas.

La actriz mostró su gran talento con este personaje y realmente alcanzó gran reconocimiento internacional (Foto: Telemundo)

Tras el duro revés, recae en el mundo de las drogas que tanto le había costado dejar. Su personaje desaparece cuando, al reconocer su fuerte recaída, sus familiares emprenden una lucha para ayudarla a superar sus adicciones y la llevan a una clínica especializada en Suiza.

Luzma Casillas era interpretada por Gala Montes (Foto: Telemundo)

GALA MONTES RECHAZÓ REGRESAR A EL SEÑOR DE LOS CIELOS

Gala Montes estaba feliz de regresar a la temporada siete de “El señor de los cielos”, sin embargo, la alegría inicial de la mexicana, entonces de 18 años, se transformó en decepción cuando recibió los primeros libretos de la nueva temporada y se percató del rumbo que tomaría su personaje, por lo que decidió finalmente no participar en la mega producción.

“Se había estado especulando que iba a estar en la séptima temporada de El señor de los cielos y sí, sí iba a estar, de hecho participé en el tráiler que se presentó en el Upfront 2019. Yo todavía no había firmado un contrato cuando grabamos eso y había estado esperando a que me enviaran los libretos. Así que cuando los leí decidí no hacerlo…”, explicó Gala en sus redes sociales en 2019, añadiendo que el personaje no era como ella esperaba y tenía muchas escenas de sexo.

Gala Montes es recordada por su personaje de 'Luzma Casillas' en "El señor de los cielos" (Foto: Instagram/Gala Montes)

