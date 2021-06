“El silencio de la ciudad blanca” está ambientada en la ciudad de Vitoria. Trata sobre un misterio de asesinato al estilo de un asesino en serie muy competente que sigue un formato familiar de “whodunit”.

Sin embargo, a través de suaves presagios y referencias religiosas, le da mucha profundidad a su simple premisa. Hay ciertos aspectos de la historia de “El silencio de la ciudad blanca” que se presentan como un misterio y están abiertos a la interpretación.

“Twin Murders The Silence of the White City” es tentadora desde el principio, pero luego se vuelve complicada y confusa en su propio misterio de asesinato. La película carece de sustancia y necesita desesperadamente más explicación de sus historias de fondo y varias subtramas.

Estas subtramas se explican indirectamente en la película a través de flashbacks y alegorías sutiles. Entonces, como el final pudo haber sido un poco confuso para entender la historia de la película, aquí hay una explicación detallada.

EXPLICACIÓN DEL FINAL DE “EL SILENCIO DE LA CIUDAD BLANCA”

El guion fue elaborado por Alfred Pérez Fargas y Roger Danés en base a la novela de Eva García Sáenz de Urturi, "El silencio de la ciudad blanca". (Foto: Netflix)

Para poder comprender el final de “El Silencio de la Ciudad Blanca” hay que comprender desde el inicio el por qué Mario, cometía los asesinatos. La primera mitad de “Twin Murders: The Silence of the White City” gira en torno a descubrir la verdadera identidad del misterioso asesino que se ha apoderado de la ciudad de Vitoria.

La ciudad queda atónita cuando los cuerpos de un hombre y una mujer jóvenes son encontrados en una antigua catedral y lo que hace que este asesinato sea aún más horroroso es que su ejecución tiene grandes similitudes con las que se habían apoderado de la ciudad hace casi dos décadas. En algún lugar cerca del medio, finalmente se revela que el hombre que está cometiendo el asesinato no es nadie más que Mario, esposo de la mujer que luego tiene un romance con Ayala.

En la primera mitad de la película, los asesinatos sorprenden a todos ya que quien los cometió hace dos décadas todavía está en prisión. Tasio, el asesino convicto, es visitado a menudo por Ayala en la cárcel y, con el tiempo, incluso comienza a ayudarlo con los nuevos asesinatos. Pero cuando se revela que Mario es el verdadero asesino, como espectador, le resulta difícil comprender por qué lo haría.

El silencio de la ciudad blanca es una película española de suspense dirigida por Daniel Calparsoro. (Foto: Netflix)

Con un sutil presagio a través de flashbacks, se revela que aunque Tasio y su hermano gemelo son inocentes, los asesinatos tienen mucho que ver con ellos. Uno de estos flashbacks revela a un niño pelirrojo siendo intimidado por dos niños ricos que hace referencia a los gemelos que lo golpearon sin piedad en el funeral de su madre.

Hay otra escena en la que el padre de Ayala echa un vistazo a la foto de la madre de los gemelos y recuerda que una vez fue la comidilla del pueblo por estar embarazada del hijo de otro hombre. En algún lugar más adelante en la película, hay otro flashback que revela a la misma mujer dando a luz a un niño. Pero este niño más tarde se le quita y es reemplazado por dos niños gemelos.

Después de todo esto, hay una escena en la que se puede ver a Mario tiñéndose el pelo de rojo. Al juntar todas estas piezas de rompecabezas, uno asumiría que Mario era en realidad el niño pelirrojo que, debido a su abandono cuando era niño, cometió estos crímenes. Sin embargo, hay algo más que eso. Hay otro flashback en el que se puede ver al mismo niño pelirrojo confrontado por su padre.

Su padre lo llama hijo bastardo y luego lo golpea. Enfadado, el niño envenena a toda su familia con hojas de tejo y luego incendia toda la casa. Cuando Ayala comienza a encontrar vínculos entre este niño y el caso, se entera de que su nombre era Nancho. Cuando se propone averiguar más sobre el pasado de Nancho, descubre que el niño había muerto en un incendio provocado por una chispa de su lámpara.

La película comienza con dos cadáveres encontrados brutalmente asesinados y con un modus operandi muy similar al utilizado por el asesino en serie convicto Tasio, que lleva 20 años en prisión. (Foto: Netflix)

Junto a esto, también encuentra un antiguo álbum de fotos en el que se puede ver a Nancho con Mario. Resulta que Mario era su compañero de cuarto en la universidad y ambos eran amigos cercanos. Así, Mario estaba cometiendo todos estos asesinatos solo para vengarse de su amigo Nancho. Nancho fue el niño que fue reemplazado en el hospital con los gemelos.

Para luego convertirse en el niño que luego confrontó a los gemelos en el funeral diciéndoles que era el verdadero hijo de su madre muerta. Así que esto es lo que realmente sucedió: todo este tiempo, el verdadero Mario no existía en absoluto. Volviendo a la escena donde Ayala encuentra un álbum de fotos de Nancho y Mario, en el último grupo de fotos, Nancho casi comienza a parecerse a Mario.

Entonces, siendo el psicópata que es, eventualmente terminó tomando el control de la vida de Mario por completo, primero matándolo y luego asumiendo su identidad. Esto también explica la escena en la que se le puede ver coloreando su cabello rojo de negro. Entonces no era Mario quien estaba cometiendo todos los asesinatos, sino Nancho con la identidad de Mario.

EL SIMBOLISMO DETRÁS DE LOS ASESINATOS DE MARIO

Los asesinatos de Mario, hacen referencia al Edén y a Adán junto a Eva. (Foto: Netflix)

Todos los asesinatos guardan un profundo simbolismo, especialmente en el contexto de la religión. Mario usa abejas específicamente para matar a sus víctimas y después de matarlas, coloca sus cuerpos en una posición muy específica con flores de Carlina rodeándolos. Otro patrón que se puede notar en todos estos asesinatos es que todas las víctimas son niños ricos.

Después de leer una de las viejas cintas de Tasio, Ayala visita una catedral cercana que tiene varias esculturas e impresiones religiosas de Adán y Eva en las paredes. El hombre que trabaja allí le cuenta todo sobre el significado de estos. Recuerda la vieja historia de Adán y Eva, que fueron desterrados del Edén después de intentar apoderarse de la fruta abandonada.

El hombre también les dice que el jardín del Edén que rodeaba a Adán e Incluso, tenía girasoles. Ayala también ve imágenes de abejas inscritas en las paredes y cuando le pregunta al hombre al respecto, le dice que las abejas eran mensajeras entre nosotros y la tierra de los muertos. Y finalmente, el hombre de la iglesia también le dice a Ayala que la mayoría recordaría que Adán y Eva intentaron comer la fruta abandonada del árbol del conocimiento, que generalmente se presenta como un manzano.

'Twin Murders: The Silence of the White City' se estrenó en Netflix el 6 de marzo de 2020. (Foto: Netflix)

Pero él personalmente cree que era un tejo ya que sus hojas son venenosas. Esto explica aún más todos los asesinatos de Mario. Las hojas de carlina que rodeaban los cadáveres eran una representación del jardín del Edén y los cadáveres emparejados de los niños y las niñas eran una representación de Adán y Eva. El uso de abejas también se vuelve bastante obvio aquí y también, las hojas de tejo que se usaron anteriormente para el asesinato y también para enmarcar a Tasio son claramente una representación del árbol del conocimiento en la historia antigua.

La razón por la que solo apuntó a niños ricos es que cuando era niño provenía de una familia pobre y debido a niños ricos privilegiados como Tasio, su vida se convirtió en un infierno. Con sus asesinatos, Mario se considera una especie de Dios que los está desterrando a todos del jardín del Edén por todos los pecados que han cometido. Probablemente crea que todas las personas ricas están impulsadas por la codicia debido a lo que le sucedió cuando era más joven y la antigua historia de Adán y Eva es la alegoría perfecta de esta codicia.

EL SIGNIFICADO DEL FINAL DE “EL SILENCIO DE LA CIUDAD BLANCA”

Se estrenó en España el 25 de octubre de 2019 y obtuvo una recaudación total de 2.316.359,12 € en cines. (Foto: Netflix)

En los momentos finales de la película, Mario de alguna manera es capaz de capturar tanto a Ayala como a su esposa infiel y luego trata de matarlos de la misma manera que mató a todas sus otras víctimas. Pero de alguna manera, antes de que pueda llevar a cabo todo su procedimiento de asfixiarlos con abejas, Ayala logra escapar y lo detiene.

Al final, Mario muere pero incluso Ayala sufre una herida fatal después de recibir un disparo en la cabeza. En los momentos finales de la película, el padre de Ayala entierra un manzano bajo tierra y es entonces cuando Ayala recupera la conciencia en el hospital.

Esto probablemente implica que al igual que robar la fruta abandonada del árbol del conocimiento puede conducir a la expulsión del Edén, devolverla puede tener un impacto completamente opuesto. Y así, con las oraciones del padre de Ayala y su devolución sacrificial del manzano, se salva la vida de Ayala.