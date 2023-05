Como parte de los estrenos del mes, el pasado 19 de mayo, Netflix lanzó “El Silencio”, un thriller psicológico creado por Aitor Gabilondo y protagonizado por Arón Piper, el cual ha dado mucho de qué hablar entre los suscriptores del servicio de streaming.

La historia sigue a Sergio, un joven que ha abandonado la prisión tras seis años de pena por asesinar a sus padres. Ahora, una psiquiatra busca conocer los detalles detrás del crimen y los motivos que lo llevaron a este.

Si bien la historia parece conocida, esta esconde más de un secreto, los cuales se irán revelando con el desarrollo de la serie de Netflix y que afectarán al protagonista, representado por Aron Piper.

El póster de "El silencio" (Foto: Netflix)

¿QUIÉN ES ARÓN PIPER?

Arón Piper Barbero es un actor español de 26 años conocido por papeles, además de “El Silencio”, en series como “Élite” y “Derecho a soñar”.

Nacido en Berlín, vivió en la capital alemana hasta los 6 años, cuando su familia decidió volver a Barcelona, donde estudió actuación. Tras esto, se mudó a la costa de Asturias y luego en Avilés.

Arón Piper como actor

El debut del berlinés llegó con un rol de soporte en “Maktub” de 2011, para luego tener un papel más influyente en la cinta “15 años y un día”, con la que, además de una prenominación al Óscar, Arón fue incluido en la nómina de los Goyá a mejor canción original.

Desde 2018, el actor forma parte de “Élite”, la serie de Netflix en la que interpreta a Ander Muñoz, un personaje recurrente en la historia y que tuvo su propia historia corta.

Arón Piper junto a Manu Ríos en una escena de "Élite" (Foto: Netflix)

Su carrera en la música

Además de actor, Arón siente predilección por el rap, llegando a escribir varios temas que lanzó en su mixtape “En tus sueños Vol. 1″

“La idea era sacar un montón de música que tenía guardada. La juntamos toda para desengrasar un poco, para soltar ese lastre. Luego le he dado una dirección artística, pero cada tema es de su madre y de su padre”, explicó en conversación con “El País”.

A estos se suma “Nieve”, estrenado en 2021 y que actualmente acumula más de 18 millones de reproducciones y que le permitió realizar una pequeña gira europea que comprendió seis países, 18 fechas, 21 días.

“Yo sé que mi fama masiva viene de Élite, pero ya ha pasado. Las hay que se han quedado y vienen a verme y las hay que me apoyan porque les gusta lo que hago. Me he encontrado a fans, a menos fans, a fans de mi música”, reflexionó.