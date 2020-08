“The Kissing Booth 2” , la secuela de “El stand de los besos”, es todo un éxito en Netflix gracias, entre otras cosas, al reparto de actores. La ficción es protagonizada por Joey King como Rochelle ‘Elle’ Evans, Joel Courtney como Lee Flynn, Jacob Elordi como Noah Flynn, Meganne Young como Rachel, Morné Visser como Sr. Flynn; entre otros.

Un casting en su mayoría con nuevas promesas el rubro actoral. Pero, ¿qué otros trabajos realizaron previo al éxito de “The Kissing Booth 2”? ¿Dónde los vimos antes de ser parte de la película de Netflix? Más detalles a continuación.

Pero antes, cabe mencionar que la película tendrá un tercera parte, confirmada por el gigante del streaming. El estreno de la nueva cinta está programada para el 2021. Eso sí, la comedia romántica ya fue grabada en paralelo a la secuela, por lo que ahora está en la etapa de post-producción. Sin más, conoce más detalles sobre trabajos de los protagonistas.

JOEY KING

Joey King se inició en el mundo de la actuación desde muy pequeña. A los 10 años interpretó a Ramona Quimby en la película “Ramona and Beezus”. Luego apareció en otras grandes películas como “Crazy, Stupid, Love”, “The Dark Knight Rises” y “The Conjuring, Independence Day: Resurgence”, entre otras.

Asimismo, la encantadora actriz ha sido aclamada por la crítica por su papel en “The True”, la famosa serie de Hulu, que le valió una nominación al Emmy y al Globo de Oro.

JOEL COURTNEY

Joel Courtney fue Peter Moore en la serie “The Messengers” de CW. De pequeño estuvo en la película de ciencia ficción Super 8, estrenada en 2011. Además, apareció en películas independientes, siendo las más destacadas “The River Thief”, “F the Prom” y “Replicate”.

JACOB ELORDI

Jacob Elordi trabajó en “Euphoria”, el exitoso programa adolescente de HBO. Allí también interpretar al chico mal Nate Jacobs. El actor a aparecido en otras películas como “Swinging Safari”, “The Mortuary Collection” y será parte del elenco del próximo thriller erótico “Deep Water”.

MAISIE RICHARDSON-SELLERS

Maisie Richardson-Sellers tuvo un papel recurrente en “The Originals” de The CW. También estuvo en “Of Kings and Prophets”, en esta serie de ABO interpretó a Michal. Sin embargo, por el papel que muchos la recuerdan, antes de “El stand de los besos” es “The Legends of Tomorrow” de The CW, donde interpretó a Amaya Jiwe / Vixen Charlie / Clotho.

TAYLOR ZAKHAR PEREZ

Si bien “Kissing Booth 2” significó para Taylor Perez lograr su primer papel importante, anteriormente ya lo habíamos visto en algunos programas en los que tuvo apariciones especiales. Entre ellas “Scandal”, “Awkward”, “Young & Hungry”, entre otras.

MOLLY RINGWALD

Molly Ringwald es la sensación adolescente de los años 80. Protagonizó “Sixteen Candles” (1984), “The Breakfast Club” (1985) y “Pretty in Pink” (1986). Además, protagonizó la comedia de la NBC “The Facts of Life” y obtuvo una nominación al Globo de Oro por su papel en “The Tempest”.

Ringwald ha estado en muchos proyectos, uno de sus últimos papeles fue el de Mary Andrews en la serie de CW, “Riverdale”.

MEGANNE YOUNG

Si bien las dos primeras películas de “The Kissing Booth” son los papeles más importantes de Meganne Young hasta la fecha, también ha estado en otras producciones. Fue Abigail Ashe en “Black Sails” y tuvo algunas apariciones en “Legends of Tomorrow” y “Supernatural”.