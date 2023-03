Tras las muertes de Rebecca Jones y “Chabelo”, la industria mexicana volvió a vestirse de luto con el fallecimiento de Jesús Alejandro Cerda Morales, conocido popularmente como “El taquero de las estrellas”. No obstante, a diferencia de las estrellas de la actuación, el joven de 25 años fue encontrado muerto y a varios kilómetros de una conocida gasolinera local.

¡Una muerte más! Ni bien terminamos de asimilar el deceso de Jones y Xavier López “Chabelo”, la noticia de la partida de otra conocida figura mediática volvió a enlutecer a todos en tierras mexicanas. Resulta que Jesús Alejandro Cerda, alias “El taquero de las estrellas” fue hallado muerto luego de haber sido reportado desde hace contados días por sus familiares.

Alejandro Cerda era una figura conocida por distintos famosos de la televisión (Foto:Jesús Alejandro Cerda Morales / Instagram)

Como era de esperarse, y debido a su notoria popularidad, diversas estrellas e influencers aprovecharon sus redes sociales para clamar justicia sobre la repentina partida del joven de 25 años que, de acuerdo a los fanáticos y seguidores, era una persona sin enemigos ni rivales dentro del mundo del entretenimiento.

¿QUIÉN FUE “EL TAQUERO DE LAS ESTRELLAS”?

Con apenas 25 años y una vida por delante, Jesús Alejandro Cerda Morales comenzaba a hacerse un nombre debido a sus relaciones con distintas celebridades del panorama mediático y su amistad con diversas actrices del medio local.

Su profesión era ser distribuidor de tacos, por ello, era común ver a Jesús junto a sus deliciosos platillos mexicanos en compañía de otras personalidades de televisión latina.

Junto a la cantante Ivy Queen (Foto: Jesús Alejandro Cerda Morales / Instagram)

De hecho, es gracias a su arte culinario que logra ser apodado como “El taquero de las estrellas”, pues llegó a ser invitado a distintos eventos. Entre los famosos que aparecen en su feed de Instagram están Maribel Guardia, Gloria Trevi, Alicia Villareal, Karely Ruiz y la cantante Ana Bárbara.

Una de las personalidades en lamentar su deceso vía redes sociales fue Maribel Guardia, quien extendió sus condolencias a través de un sentido mensaje vía Instagram.

Maribel Guardia explotó por el asesinato del joven de 25 años (Foto: Maribel Guardia / Instagram)

“Acabo de ir a trabajar a mi querido Monterrey, con la obra Lagunilla mi barrio, y quedé impactada al enterarme que a un niño que por años nos recibió allá a varias artistas: Jesús Alejandro Morales, le arrebataron cruelmente la vida” ,fue el enunciado de la histrionisa de 63 años.

¿CÓMO FALLECIÓ “EL TAQUERO DE LAS ESTRELLAS”?

Tras varios reportes de distintos medios mexicanos, su muerte se dio durante el transcurso del domingo 19 de marzo, día en que Jesús Alejandro Cerca Morales fue privado de su libertad en las inmediaciones de una gasolinera en Monterrey, Nuevo León.

De inmediato, sus amigos y familiares reportaron su caso a las autoridades, y tan solo a horas del suceso, el cuerpo de “El taquero de las estrellas” fue encontrado a 11 kilómetros de la estación gasolinera.

La muerte del joven aún no ha sido esclarecida del todo (Foto: Jesús Alejandro Moralea / Instagram)

Hasta la fecha, se conoce que el cuerpo del joven fue encontrado en el interior de un terreno descampado en la colonia Paseo de San Bernabé, Monterrey, y según la necropsia realizada, los asesinos habrían asfixiado al joven. Vale decir que fueron los propios padres quienes identificaron el cuerpo de Jesús Alejandro.

Vale aclarar que, hasta la fecha, no hay un reporte oficial acerca de este asesinato que ha conmocionado a propios y extraños en México. Como bien sabemos, el joven no tenía deudas pendientes ni enemigos públicos, por lo que no se descarta un aparente secuestro por parte de terceros.

Ahora, la prioridad es encontrar el vehículo de “El taquero de las estrellas”, pues fue ahí donde lo condujeron antes de ser brutalmente asesinado.