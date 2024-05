Las demostraciones de afecto se hicieron evidentes el domingo 12 de mayo por el Día de la Madre. Rumer Willis, la hija de Bruce Willis, compartió un clip en su cuenta de Instagram en la que la protagonista era la pequeña Louetta. No obstante, en una de las escenas apareció el actor de Armageddon y sorprendió a los fanáticos en todo el mundo. En la siguiente nota te comparto los detalles.

En febrero del 2023, Bruce Willis fue diagnosticado con Demencia Fronto Temporal (DFT), que se caracteriza por los cambios en la personalidad, y el actor de 69 fue alejado irremediablemente de los escenarios.

Desde entonces, la familia del sexagenario lo ha acompañado en esta dura etapa y han tratado de crear conciencia sobre esta enfermedad. A propósito del Día de la Madre, Emma Heming, esposa de Bruce Willis, publicó un conmovedor video para destacar la labor de las personas que tienen familiares con DFT.

“En mi humilde opinión, el silencio es raro. Nunca tengas miedo o nervioso de llegar a alguien que podría estar navegando por aguas ásperas debido a tu propio miedo. Si estás liderando con amor y compasión, siempre será bien recibido”, escribió la mujer de 45 años.

Bruce Willis y el abrazo con su nieta

El 19 de marzo de este año, Bruce Willis cumplió 69 años y Emma publicó una fotografía inédita del actor con su nieta. Casi dos meses después, esta vez por el Día de la Madre, la hija del actor, Rumer Willis, regaló un dulce momento a los millones de fanáticos.

La hija de Willis y Demi Moore compartió un clip en el que Louetta es la grande protagonista. No obstante, en una de las escenas, el actor estadounidense tiene en su regazo a la pequeña Louetta.

“Es un gran regalo ser amado por ti y sé que no soy el único que lo siente. Todos los que te conocen se sienten completamente cautivados por ti y no pueden creer lo mágico que eres. Sé que puede haber momentos que sean desafiantes, pero de alguna manera contigo nunca son demasiado difíciles. Nunca me cansaré de abrazarte, besarte o consolarte. Siempre serás mi bebé. Y qué alegría ha sido verte crecer”, se lee en parte de su dedicatoria.

Te recomiendo ver este video:

Bruce Willis: El conmovedor video que compartió su esposa tras cumplir 14 años de matrimonio