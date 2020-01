La nueva invitada de “El valor de la verdad” será Susy Díaz, quien ya estuvo en más de una oportunidad sentada en el sillón rojo de Beto Ortiz. Su última participación fue en 2013, año en el que contestó 18 preguntas y se llevó S/15 mil.

La exvedette hará su ingreso bailando su conocido tema “Mueve la cabeza”. Tras saludar al conductor le dirá la nueva dieta que lleva el nombre del programa, la cual desata las risas de los asistentes.

Entre las interrogantes que contestará están: “Estabas borracha cuando creaste tu famosa frase?”. Ella contestó que fue el momento en el que una de sus amigas se encontraba muy mal y sentía morirse. “Yo le dije: ‘Vive la vida’, pero ella seguía llorando; entonces completo la frase: ‘Y no dejes que la vida te viva’”.

Susy Díaz durante uno de sus viajes (Foto: Instagram)

Otras de las consultas que le hacen es si se considera la reina de las dietas. La excongresista contesta con alguna de ellas y señala que no puede comer plátano en la noche porque si lo hace no puede mover ninguna nalga.

Ortiz le consulta en otro momento si negó Walter Obregón a tener intimidad con ella en un avión, algo que Susy afirma y que solo era cuestión de acomodarse.

En otro de los videos que subió a su cuenta de Instagram Ortiz le enseña a pronunciar en inglés su famosa frase, ya que ella no lo hacía muy bien.

A pesar de que intento muchas veces, al final no lograba la pronunciación correcta y ella solo atinó o a decir: “Yo con inglés hasta ahorita no me entra. Mi cerebro no da para tanto”.

¿CÓMO VER “EL VALOR DE LA VERDAD” EN VIVO ONLINE?

El polémico programa de Beto Ortiz regresó para develar los secretos más guardados de los personajes de la farándula peruana. Puedes sintonizar “El valor de la verdad” todos los sábados a las 10:00 pm por Latina, pero si no tienes acceso a una TV, déjanos decirte que existen otras formas de verlo.

Para ver el programa “El valor de la verdad” EN VIVO ONLINE desde tu dispositivo móvil sigue tres simples pasos:

- Puedes hacerlo a través de la web del canal, así que debes ingresar a www.latina.pe/tvenvivo o haz clic en el botón "vivo" que está en la parte superior derecha de esta página.

- También puedes descargarte la APP de Latina que está disponible para los móviles Android o iOS.

- Si las opciones anteriores son muy difíciles para tu acceso, entonces puedes realizarlo a través de YouTube; lo único que debes hacer es suscribirte al canal Latina.pe y sigue el playlist de “El valor de la verdad” que se actualiza cada semana.

TE PUEDE INTERESAR