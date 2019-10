Doménica Delgado reveló en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ que el futbolista uruguayo Edinson Cavani la contactó a través de Instagram y quedaron en encontrarse en Francia, donde él jugaba.

“En el 2017, se estaba jugando una Copa, yo grabo en mi teléfono y lo etiqueto [...] jamás en la vida hubiera pensado que me hubiera respondido o hubiera visto el mensaje. Cuántas personas le hablarán, mucho más cuando están jugando”, contó.

La modelo contó que el futbolista le dijo ‘hola, linda, ¿qué tal?’; sin embargo, ella pensó que era la persona que manejaba sus redes sociales, así que le habló sin mayor novedad. Fue gracias a una videollamada que pudo confirmar que se trataba del propio jugador del PSG.

“Me dijo ‘si quieres, hacemos videollamada’, y yo dije ‘bueno, dale’, así me aseguro si es o no es. Y sí era. Yo me quería morir. En todo el momento pensé que estaba hablando con la persona que le maneja el Instagram”, confesó.

Luego dijo que viajó a Francia con unas amigas y ahí surgió la idea de encontrarse. La modelo le escribió a Cavani para contarle que estaba en el país europeo y ambos quisieron verse en algún lugar, pero no se concretó porque los vuelos fueron cancelados por el clima.

“Fui a conocer Francia y en mis planes estaba conocer Francia y él estaba ahí. Como hablábamos, le dije para ver si coincidíamos en algún lado para conversar y conocernos en persona. Al final no se dio por el mal tiempo, nunca fui y mi vuelo tuvo que regresar a Madrid”, señaló.

Doménica indicó que las conversaciones se dieron desde el 2017 hasta hace aproximadamente medio año, cuando se enteró que uno de los hijos del futbolista había recién nacido. Además, contó que Cavani borró los mensajes en la red social.