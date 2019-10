La modelo Doménica Delgado fue la nueva participante de “El valor de la verdad” y en su presentación sucedió un hecho que pocas veces pasa en el programa, y es que utilizó el botón rojo en su primera pregunta.

La modelo estuvo acompañada de sus amigos cercanos, entre ellos la popular ‘Chama’ Mendez y el ‘Zorro’ Zupe, este último fue el que tocó el botón rojo que evita que Doménica Delgado responda la pregunta formulada por Beto Ortiz.

La primera interrogante fue “¿Tuviste un remember con Pedro Moral cuando tenía una relación con Sheyla Rojas?”.

“Es muy temprano para quemarse”, reveló el panelista del programa “Válgame” tras usar el ‘salvavidas’. Por su parte, la ‘Chama’ Méndez resaltó que con esa acción estaría afirmando que sí sucedió.

Como es costumbre en el formato del programa, al utilizar el botón rojo la primera pregunta fue reemplazada por otro, la cual fue: “¿Te gritó Pedro Moral en presencia de Sheyla Rojas?”.

“Sí. Cuando él me grita te amo yo estaba con el ‘Zorro’, él es testigo. Pedro recién empezaba su relación, tenía 3 o 4 meses, y coincidimos en una discoteca. Al parecer tenía unos tragos de más y me dijo que me amaba y me quería besar”, contó.