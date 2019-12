"¿Le mandaba mensajes Tilsa a tu expareja estando contigo”, preguntó Beto Ortiz a Olinda Castañeda. La modelo peruana contestó que “sí”.

“Estábamos de viaje en el norte y revisé el celular de Jackson Mora. Lo primero que vi era que todo era Tilsa en sus búsquedas de Instagram. Me lo negó todo”, contó Olinda Castañeda.

“Me decía que no y siempre me lo negó”, agregó.

Olinda Castañeda dijo en el sillón rojo que le llamó la atención la actitud de su expareja y siguió viendo más signos de coqueteos entre la presentadora de televisión y Jackson Mora.

Shirley Arica, invitada al programa, también se pronunció sobre el tema. “Uno debe de tener confianza en la pareja. Pero a veces pasan estas cosas”, sostuvo.

En otro momento, Olinda Castañeda reveló que Jackson Mora y Tilsa Lozano “coincidieron” en un hotel en Panamá. “Me negaba todo y me decía que estaba en Ica. Todo esta mal con él. No necesité saber más porque vi los programas de espectáculos y el ‘ampay’ de ellos [...] Al final me aceptó todo”, indicó.

Olinda Castañeda cuenta algunos detalles sobre Tilsa Lozano. (Video: Latina)