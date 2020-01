La popular Susy Díaz confesó en su participación en “El valor de la verdad” que fue agredida físicamente por una de sus parejas a fines de la década de los años noventa. La exvedette no reveló el nombre de su agresor.

Al hablar sobre ese episodio de su vida, la exbailarina contó que los hechos tuvieron lugar en 1998. “Estaban las cámaras de Magaly y quería entrevistarme. Él no quería que fuera, pero terminé yendo. Me entrevistaron, regreso y me agarró a patadas. Fue todo un escándalo”, contó Susy Díaz.

Pero no fue la única vez que Susy Díaz fue agredida. “Un día estaba dormida y siento un puñete en la cabeza [...] Estuve mal por un mes”, manifestó.

Susy Díaz

También indicó que quedó traumatizada debido a los hechos que vivió en esa época. Dijo que su posterior relación sentimental con Óscar Hidalgo Lama, conocido como el ‘Mero Loco’, le ayudó a superar esa situación.

“Luego conocí al ‘Mero Loco’ y él me curó. De verdad que me ayudó [...] porque nunca me pegó”, sostuvo.

Como se recuerda, Susy Díaz en “El valor de la verdad” en 2013 ganó S/15,000 tras contestar 18 preguntas que le formuló el periodista Beto Ortiz.