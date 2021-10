La quinta temporada de “Élite” aún no tiene fecha de estreno en Netflix, aunque lo más probable es que los nuevos episodios lleguen en algún momento del 2022. No obstante, el éxito de la serie española es tan grande, que la plataforma de streaming no ha podido esperar más y ya confirmó su renovación para una sexta entrega. Y no solo eso, pues también anticipó capítulos especiales para diciembre.

Ubicada en Las Encinas, una escuela secundaria de clase alta, “Elite” sigue las relaciones entre tres estudiantes becados de clase trabajadora y sus compañeros adinerados. La temporada 4 de la serie, que se estrenó el 18 de junio, terminó con la partida de Guzmán (Miguel Bernardeau), que decidió unirse a Ander (Arón Piper) en su viaje por el mundo, luego que matara accidentalmente a Armando, quien había atacado a Ari y tras el encubrimiento del crimen con ayuda de Rebekah y Samuel.

La quinta temporada, además de responder algunas interrogantes que dejó la serie juvenil (¿qué pasará con Ari y Samuel? ¿Mencía volverá con Rebe? ¿Con quién estaba Patrick la noche de año nuevo?) contará con dos nuevos miembros: Valentina Zenere y André Lamoglia, y con dos grandes ausencias: Itzan Escamilla y Omar Ayuso.

Miguel Bernadeu Martina Cariddi, Arón Piper, Manu Ríos, Claudia Salas y Carla Díaz en una escena de "Élite 4" (Foto: Netflix)

“ÉLITE” TEMPORADA 6 Y NUEVAS “HISTORIAS BREVES”

Como ya lo mencionamos, “Élite” fue renovada para una temporada 6, aunque por el momento es esa la única información; pues no se ha dado detalles sobre su fecha de estreno en Netflix. Sin embargo, teniendo en cuenta que la quinta temporada está en pleno rodaje y posiblemente llegue a mediados de 2022, es más que seguro que la sexta entrega arribe a la plataforma de streaming en algún momento del 2023.

Por otro lado, además de la nueva tanta de capítulos, también se ha anunciado que tras el éxito del spin-off “Élite: Historias breves”, esta tendrá una nueva temporada, pero centrada esta vez en la época navideña de los estudiantes de Las Encinas y llevará el título de “Holidays Edition”.

CÓMO SERÁN LAS NUEVAS HISTORIA BREVES DE “ÉLITE”

El primer episodio se estrenará el próximo 15 de diciembre protagonizado por Phillipe (Pol Granch), Caye (Georgina Amorós) y Felipe.

El segundo, el 20 de diciembre protagonizado por Samuel (Itzan Escamilla) y Omar (Omar Ayuso).

Y el tercero y último capítulo protagonizado enteramente por Patrick (Manu Rios), que se estrenará el jueves 23 de diciembre.