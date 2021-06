La actriz española Martina Cariddi, quien interpreta a Mencía en la serie “Elite” se volvió tendencia al revelar una posición a favor de la diversidad corporal y defendió el vello corporal añadiendo que las personas deben reflexionar respecto a los estereotipos de belleza.

MÁS INFORMACIÓN: Qué actores y personajes ya no estarán en la temporada 5 de Élite

“Yo no tengo un cuerpo perfecto, tengo mis curvas, mis cosas. Yo quiero que esto tenga visualización, que se puedan ver otro tipo de cuerpos”, sostuvo la actriz.

Esto lo indicó en una reciente entrevista con SER, la cual se realizó en el marco de la nueva temporada de la exitosa producción.

Se debe tener en cuenta que “Elite” es considerada por los fanáticos y críticos como una serie con gran éxito y popularidad en la plataforma virtual de Netflix. Asimismo, se ha renovado esta producción para el lanzamiento de una quinta temporada la cual aún no tiene una fecha definida de estreno.

Miguel Bernadeu Martina Cariddi, Arón Piper, Manu Ríos, Claudia Salas y Carla Díaz en una escena de "Élite 4".

Por otro lado, durante la cuarta temporada de Élite se dieron a conocer los nuevos personajes entre los que se encuentran nuevos estudiantes y a las Encinas como Ari, Patrick y Phillippe.

DEFENSA DEL VELLO CORPORAL

Cariddi consideró que Mencía es un personaje mediador para proponer que actualmente todos puedan reflexionar respecto a la diversidad corporal debido a que hoy por hoy los estereotipos buscan implantar percepciones equivocadas de cómo es el verdadero cuerpo perfecto, sobre todo, esto se aprecia mucho en las redes sociales.

“Yo creo que es un problema social en general, siempre ha existido, pero a través de las redes sociales ha aumentado. Lo que vende y las cuentas con más seguidores tienen rostros y cuerpos perfectos, cada día hay más operaciones, cuerpos de plástico y mentira. Yo amo las imperfecciones, es lo que nos hace diferentes”, comentó la actriz.

Serie es considerada como una de las más exitosas que se transmiten en la plataforma de Netflix.

La propia actriz también fue quien propuso desde las pruebas del vestuario que deberían usar los personajes en los nuevos capítulos de la serie y en el cual remarcó que su personaje no debería depilarse.

“(Mencía es) una mujer que no se depila. (Yo) no me depilo y me encantaría que la gente viera que esto existe, se puede y es posible”, sostuvo muy segura.

RESPALDO

Sobre este tema en particular, la actriz Claudia Salas, que hace el papel de a Rebeka, también se dirigió a los jóvenes que siguen la serie resaltando que la aceptación personal es esencial en estos tiempos donde existen muchas críticas alrededor.

“Cada uno es maravilloso como es, lo importante más que el físico, es la parte interna de cada persona. Aceptarse como uno es, quererse y vivir sin estigmas y prejuicios”, sentenció.

MÁS INFORMACIÓN: Cuándo será estrenada la temporada 5 de Élite