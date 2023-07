El lío entre Elizabeth Gutiérrez, William Levy y Samadhi Zendejas está echando chispas. Cuando circulaban rumores de que el cubano y la madre de sus hijos habían retomado su relación que terminó el 2022, un nuevo entredicho en los medios de comunicación han cambiado el panorama. Y es que se dice que el actor podría haber iniciado un romance con su coprotagonista en la telenovela “Vuelve a mí”.

Si todas esas habladurías son ciertas, todo esto quiere decir que Levy habría iniciado retomado su relación con Elizabeth Gutiérrez y que, sin importarle ello, sacó los pies del plato al intentar algo más que profesional con la mexicana Samadhi Zendejas de 28 años. Claro está, todo lo mencionado no es confirmado, sino puros rumores.

Sin embargo, unas recientes palabras de Elizabeth Gutiérrez han hecho que aquellas habladurías tomen fuerza y que algo de cierto podrían tener, pues mandó un durísimo mensaje respecto a las infidelidades que se cometen en los foros de grabaciones entre los protagonistas de la historia, por más que uno o los dos tenga ya una pareja formal y establecida.

EL MENSAJE DE ELIZABETH GUTIÉRREZ: ¿INDIRECTA PARA WILLIAM LEVY?

En el programa “Ojos de mujer”, en el que ella es una de las conductoras, se estaba hablando de diversos temas hasta que salió uno relacionado con los amoríos entre los actores de una producción, ya sea de telenovelas, películas o series. Es allí cuando Elizabeth Gutiérrez se explayó de una manera muy dura, tajante y como si le estuviera hablando a alguien.

Y es que para ella, todo lo que tiene que ver con infidelidades es algo que no va, por lo que dirigió todas esas palabras. Eso sí, aunque no quiso dirigirse específicamente a un hombre o a una mujer, todo hacía indicar que su mensaje estaba direccionado a una fémina. Es por ello que muchos consideran que lo habría dicho para Samadhi Zendejas.

“¡Por Dios, yo no estoy casada!, y muchas se esconden (diciendo) que: ‘Ay, no están casados’. Yo entiendo, yo no estoy defendiendo ni a uno ni al otro, estoy defendiendo como mujer. Estamos hablando en ‘Ojos de mujer’, desde el punto de vista de la mujer, ¿Cómo yo manejaría eso?”, sigue diciendo.

Es allí que también hace mención a que ella también es actriz y sabe a lo que se refiere. “Yo siendo actriz, eso se da, o sea, el roce todos los días, el siempre vernos divinos, decirnos: ‘Te amo, te amo’. Te puedes dejar llevar, pero hasta donde están tus valores como persona, de respetarte tú primero, olvídate de la otra mujer, respétate tú. Tú no quieres ser la otra”, añadió.

Por último, finalizó su idea de una forma directa, como si hablara con alguien cara a cara. “Una mujer tiene un sexto sentido tan bueno, que si un hombre te dice ‘No, no estoy con ella’, tú sabes... No te hagas la tonta”, finalizó.

¿CÓMO EMPEZARON LOS RUMORES DEL ROMANCE ENTRE WILLIAM LEVY Y SAMADHI SENDEJAS?

En el mes de junio salieron unas imágenes de ambos actores fuera de las grabaciones, específicamente, fueron grabados entrando a un hotel, provocando que las alarmas de que existe algo más que profesional entre ellos e incluso se decía que podían estar intentando un noviazgo, pero ello no ha sido confirmado por ninguno de los involucrados.

Los medios especializados comenzaron a relacionar y especular acerca de cómo se había dado todo entre los dos y, evidentemente, todos mencionaron la telenovela “Vuelve a mí”. Actualmente, los dos actores están grabando la mencionada ficción de Telemundo y son los protagonistas, así que son pareja en las escenas.

Todo ese amor que se demuestran frente a cámaras en la novela habría saltado a la vida real, generando que hayan sido vistos juntos de aquella manera.