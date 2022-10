El 22 de junio de 1983, una adolescente de 15 años desapareció en la Ciudad del Vaticano. Su nombre: Emanuela Orlandi, una menor que asistía a clases de flauta en la Escuela Tommaso Ludovico Da Victoria, vinculada al Instituto Pontificio de Música Sacra. Aquel día, ella fue a sus lecciones de música, pero jamás regresó a casa.

Han pasado cerca de cuatro décadas y aún se desconoce qué pasó, por lo que a lo largo de estos años han surgido varias teorías que buscan responder lo que realmente habría ocurrido con la muchacha a quien se le perdió por completo el rastro. Cabe señalar el misterioso caso llevó a Netflix a lanzar la docuserie “La chica del Vaticano: La desaparición de Manuela Orlandini”.

UNA DESAPARICIÓN RODEADA DE MISTERIO

Aquel miércoles 22 de junio de 1983, Emanuela Orlandi fue a sus clases de flauta, pero antes de entrar fue abordada por una representante de Avon, quien le habló de una oferta de trabajo. Debido a que la conversación hizo que llegue tarde, llamó a su hermana para comentarle lo ocurrido. Tras su lección de música, fue vista en una parada de autobús con otra persona, aparentemente subiendo a BMW de color oscuro. Desde ese momento, su paradero es desconocido, aunque surgieron varias teorías.

En "La chica del Vaticano La desaparición de Emanuela Orlandi" vemos el caso de misterio aún sin resolver de la adolescente que se perdió hace 40 años (Foto: Netflix)

TEORÍA 1: INTERCAMBIAR A EMANUELA ORLANDI CON MEHMET ALI AĞCA

La primera teoría es que Manuela Orlandi había sido secuestrada por un grupo terrorista con el fin de intercambiarla con Mehmet Ali Ağca, el turco que fue detenido tras disparar al papa Juan Pablo II en mayo de 1981. Esta surgió luego de que el Sumo Pontífice, durante el Ángelus del 3 de julio de 1983, hizo un llamado a los responsables de la desaparición de la adolescente, obteniendo como respuesta que la familia recibiera varias llamadas telefónicas.

Entre dichas comunicaciones, el 5 de julio, alguien a quien llamaron ‘El americano’, por su acento, reprodujo una grabación de la voz de la adolescente y exige el intercambio. Dos días después, la misma persona brinda información íntima de la jovencita, pero no obtiene respuesta, por ello llama a una de sus amigas íntimas con un mensaje que debe ser reproducido en una agencia de noticias. “Nos hemos llevado a la ciudadana Emanuela Orlandi solo por pertenecer al Estado del Vaticano”. Fijan como fecha máxima el 20 de julio.

Se sabe que tres días antes que venza el plazo, la agencia ANSA tiene una grabación de la jovencita y el tío de Emanuela reconoce su voz y lamentos, pero el Vaticano pide al Gobierno italiano negar la excarcelación. Nada pasa.

Pietro Orlandi, hermano de Emanuela Orlandi, se encuentra con simpatizantes, familiares y amigos durante una sentada detrás de la Plaza de San Pedro en el Vaticano en Roma el 18 de enero de 2020 (Foto: Filippo Monteforte / AFP)

TEORÍA 2: LA MAFIA ITALIANA ESTUVO DETRÁS

La teoría de que la mafia italiana estaba detrás de la desaparición de Emanuela Orlandi comienza a tomar fuerza. Esto después de que Antonio Mancini, exmiembro de la Banda della Magliana, señaló en 2011 que la habían secuestrado con el propósito de forzar la restitución de grandes suma de dinero que habían prestado al Banco del Vaticano a través del Banco Ambrosiano, cuyo presidente era Roberto Calvi, cuyo cuerpo fue hallado colgando de un puente en el distrito financiero de Londres. Se asegura que fue asesinado por provocar pérdidas millonarias a la mafia.

Más revelaciones salen a flote. Sabrina Minardi, quien fue amante de Enrico De Pedis, jefe de la Banda della Magliana, asegura que su entonces pareja secuestró a la adolescente, incluso reconoció, en 2005, que participó del hecho, ya que ella la hizo subir a un carro. Pese a todo, él jamás fue acusado. A eso se sumó la confesión que dio, en 2013, el fotógrafo y asesino Marco Accetti, al señalar que De Pedis no solo raptó a Orlandi, sino que la asesinó, pero esto no pudo ser corroborado, ya que Enrico murió en 1990. Aunque esto no sorprendió, sino el hecho de que sus restos fueron llevados en 2012 a San Apolinar, en el Vaticano.

Ante lo ocurrido, la indignación no solo se apoderó de la familia, sino de la ciudadanía haciendo que la Santa Sede ordene el traslado del cuerpo del mafioso a otro lugar.

Un manifestante sostiene un cartel de Emanuela Orlandi, durante la oración del mediodía del Regina Coeli del Papa Benedicto XVI en la plaza de San Pedro, en el Vaticano el 27 de mayo de 2012 (Foto: Filippo Monteforte / AFP)

TEORÍA 3: ¿ESCÁNDALO SEXUAL EN EL VATICANO?

El año 2012, el exorcista del Vaticano, Gabriele Amorth se refirió a la desaparición de Emanuela Orlandi en su libro, donde también narra sobre la expulsión de demonios. Él no tuvo temor en señalar que todo se trataba de un caso de explotación sexual en la que estaba involucrada la policía del Vaticano y diplomáticos extranjeros.

“Satanás ataca al Vaticano, que es la roca dura contra él. Satanás ataca a todos. Tienta con mucha fuerza a las personas que tienen mucho poder. Se organizaban fiestas y uno de los gendarmes del Vaticano se encargaba de reclutar a las chicas. La red implicaba al personal diplomático de una embajada de la Santa Sede en el extranjero y estoy convencido de que Emanuela fue víctima de este círculo”, señaló en una entrevista según publica La información. Él dejó de existir en 2016.

Los manifestantes sostienen carteles de Emanuela Orlandi leyendo "Missing" durante la oración del mediodía del Regina Coeli del Papa Benedicto XVI en la plaza de San Pedro, en el Vaticano el 27 de mayo de 2012 (Foto: Filippo Monteforte / AFP)

TEORÍA 4: ¿ACOSADA POR ALGUIEN PODEROSO EN EL VATICANO?

¡CUIDADO, ALERTA DE SPOILER! En el último episodio de “La chica del Vaticano” aparece una amiga de la infancia de la desaparecida, quien asegura que Emanuela era “molestada” por una alta autoridad cercana a las altas esferas de la Santa Sede. De acuerdo a la serie de Netflix, molestar se traduce como agresión sexual.

De acuerdo con el periodista Andrea Purgatori y Lauro Sgro, abogado de la familia Orlandi, la mafia habría tomado conocimiento del “acoso” por parte de alguien importante en el Vaticano y lo iba a usar para chantajear a la Iglesia con el fin de recuperar su dinero.