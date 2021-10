La supermodelo y actriz británica Emily Ratajkowski causó un remezón en el mundo del espectáculo con una delicada denuncia ¿Qué pasó? Acusó al cantante Robin Thicke de haberla de acosado de modo sexual durante la grabación del video Blurred Lines, un tema que ya arrastraba polémica y que se dice es la maldición de intérprete y compositor.

Blurred Lines (líneas borrosas) encabezó las listas de éxitos de todo el mundo y se convirtió en la canción más descargada de todos los tiempos en el Reino Unido en 2014. La letra y video musical, sin embargo, han sido criticados por algunos que afirmaron que se referían al sexo no consensuado.

El rapero Pharrell Williams, quien participó en el video, tuvo que admitir que estaba “avergonzado” por la letra. Thicke, en cambio, defendió el video y le dijo a la BBC en 2013 que sus críticos no “entendieron” la canción y, en 2015, le dijo al New York Times que la letra no tenía la intención de tener connotaciones sexuales… Desde Blurred Lines la carrera de Thicke se ha ido en picada y se dice que ha sido su maldición, una teoría que cobra fuerza con la denuncia de la modelo Emily Ratajkowski. Entérate todo sobre el caso.

¿POR QUÉ LA MODELO EMILY RATAJKOWSKI HIZO LA GRAVE DENUNCIA CONTRA ROBIN THICKE?

La modelo Emily Ratajkowski contó con detalles que pasó el día en que participó en la realización del polémico video Blurred Lines,, protagonizado por Robin Thicke junto a Pharrell Williams y T.I.

“De repente, de la nada, sentí la frialdad y la sorpresa de las manos de un extraño apretando mis pechos desnudos desde atrás. Me corrí instintivamente y lo vi a Robin Thicke”, dice un extracto del libro My Body, que presentará el 9 de noviembre de este 2021.

Ratajkowski, de 30 años, mencionó que no reaccionó como debería de haberlo hecho y se arrepiente de no haberlo denunciado por la presunta agresión sexual.

“Empujé la barbilla hacia adelante y me encogí de hombros, evitando el contacto visual, sintiendo el calor de la humillación bombear a través de mi cuerpo. No reaccioné, no realmente, no como debería haberlo hecho”, añadió.

Ratajkowski reveló que Thicke estaba ebrio al momento de la supuesta agresión y que retrocedió y escondió su mirada detrás de sus gafas oscuras.

“Sonrió de forma burlona y se tambaleó hacia atrás mirándome a través de las gafas de sol”, explica sobre ese incómodo momento.

RATAJKOWSKY, ¿ESTABA CÓMODA CON LA GRABACIÓN?

Emily Ratajkowski recuerda que en el video a ella, al igual que los demás participantes, parecían haber tenido un gran momento, pues a todos se les ve contentos y actuando con mucha naturalidad.

La modelo aseguró que al principio estaba muy cómoda, pero todo cambió cuando Thicke actuó de manera indebida al grado de hacerla sentir “desnuda por primera vez durante ese día”, a pesar de haber estado en topless.

¿QUIÉN VIO LA PRESUNTA AGRESIÓN DE ROBIN THICKE CONTRA EMILY RATAJKOWSKI?

La presunta agresión fue presenciada por Diane Martel, la directora del videoclip. Ella de inmediato le increpó a Robin Thicke por haber tocado a la modelo Emily Ratajkowski: “Recuerdo el momento en que le agarró los pechos. Él estaba de pie detrás de ella, ya que ambos estaban de perfil”, contó Martel a The Times.

Martel le dijo al Times que el cantante había estado bebiendo y se disculpó después del incidente. Ella le dijo al periódico que había tomado medidas para asegurarse de que las mujeres se sintieran cómodas en el set.

ROBIN THICKE, ¿PIDIÓ DISCULPAS?

Robin Thicke se disculpó “tímidamente”, de acuerdo con la versión de Diane Martel, la directora del clip Martel, dando a entender de que se dio cuenta que había hecho mal.

El cantante, de 44 años, se comportaba perfectamente hasta que volvió al set borracho. Thicke aún no ha respondido públicamente a las acusaciones de Ratajkowski, pese a que varios medios vienen buscando su versión.

¿DE QUÉ TRATA EL LIBRO DE EMILY RATAJKOWSKI?

El libro de la modelo de 30 años incluirá ensayos que narran momentos de la vida de Ratajkowski, mientras exploran temas de “feminismo, sexualidad y poder, del trato de los hombres a las mujeres y las racionalizaciones de las mujeres para aceptar ese tratamiento”, según la descripción de la editorial de el libro.

¿QUIÉN ES ROBIN THICKE?

Robin Charles Thicke es un cantante, compositor, productor musical, músico y actor estadounidense. Nació en Los Ángeles, 10 de marzo de 1977. Durante el rodaje de Blurred Lines, Thicke estaba casado con Paula Patton, con quien tiene un hijo de 11 años.

En el proceso de divorcio, la mujer también denunció al artista por violencia de género, así como por consumo de drogas e infidelidad como motivos de su separación. En 2014, el también compositor comenzó una relación con April Love Geary, junto a quien tuvo a sus tres hijos menores. Su carrera ha venido a menos y se dice que Blurred Lines ha sido su ruina. Ya no ha vuelto a tener una importante presencia.

¿QUIÉN ES EMILY RATAJKOWSKI?

Emily Ratajkowski es una modelo y actriz británica. Nació en Londres hace 30 años. Sus padres, de origen norteamericano, se trasladaron a Estados Unidos cuando ella no era más que una niña, así que creció en San Diego (California) pasando muchos de sus veranos en Mallorca, España.

Ratajkowski comenzó su carrera como modelo tras acabar sus estudios universitarios, cuenta la revista Vogue, que destaca que es una cotizada que trabaja para importantes firmas como Kerastase y Paco Rabane.

En el 2013 apareció en el polémico video Blurred Lines de Robin Thicke, Pharrell Williams y T.I., uno de los más virales y polémicos de ese verano. Emily contrajo matrimonio en 2018 con el productor de Uncut Gems Sebastian Bear-McClard y en marzo de 2021 tuvieron a su primer hijo, Sylvester Apollo Bear. Ahora se alista a sacar en noviembre su libro “My body”, donde seguirá con las grandes revelaciones.