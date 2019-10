Premios Emmy 2019: Dónde, cómo y a qué hora ver los Emmys | Los Premios Emmy llegan este domingo 22 de septiembre con lo mejor de la televisión estadounidense. Esta será la edición número 71 de los Emmys que premiará a distintas series de tv, productores, directores y actores que han participado en los mejores programas este año.

Este año, técnicamente, los Emmys no tendrán ningún presentador oficial, pero al igual que los Oscars será el trabajo de anteriores actores ganadores del premio o nominados los que presentarán las diferentes categorías alrededor de las 3 horas del show de tv.

Para nombrar algunos de los que estarán encima del escenario, Jon Hamm, Cherry Jones, James Corden, Lin-Manuel Miranda, Jharrel Jerome, Bradley Whitford, Marisa Tomei, Hugh Laurie y muchos otros más participarán con este honor para dar pie a los ganadores de cada Premio Emmy.

Conoce en este artículo la lista de nominados, cómo y dónde ver online los Premios Emmy 2019, a qué hora empieza y todo lo que se tiene que saber de esta nueva edición de la gala en honor a lo mejor de la televisión de Estados Unidos.

¿DÓNDE, CÓMO Y A QUÉ HORA VER LOS PREMIOS EMMYS 2019?

Emmy 2019 EN VIVO ONLINE HOY en español EN DIRECTO vía TNT: lista de nominados y ganadores, cómo y a qué hora ver (Foto: Television Academy)

La edición número 71 de los Emmy Awards llegará en la noche del Domingo 22 de septiembre a las 8PM ET (5PM PT y a las 7PM hora peruana). El mismo se desarrollará en el Microsoft Theater en Los Ángeles, California, y su alfombra roja comenzará una hora antes de lo pactado.

Este año Fox ha sido el canal encargado de llevar la transmisión oficial de los Emmys 2019. En caso de estar en el rango de horario y el territorio que el canal internacional lo permite, podrán sintonizar el canal 5 en la ciudad de Nueva York y el canal 11 en Los Ángeles.

Además, esta es la lista que la misma Fox tiene en otras ciudades de USA para saber cuál sintonizar y ver los Emmys en la pantalla chica. Por otro lado, aquellos que cuenten con un acceso al Fox Now App podrán disfrutar la transmisión a través de Chromecast, Apple TV, Roku y Amazon Fire TV.

A parte de la misma aplicación de Fox, existen estos otros servicios que son de paga, pero si solo verán este evento a través de Internet y no hay otra opción, pueden compartir cuenta con un amigo o registrarse para la prueba gratuita por unos días y luego cancelar la suscripción para ver los Emmys 2019 completamente gratis.

fuboTV

Hulu con Live TV

PlayStation Vue

YouTube TV

Sling TV

Locast



NOMINADOS Y GANADORES A LOS PREMIOS EMMYS 2019

MEJOR SERIE DRAMÁTICA

Better Call Saul

Bodyguard

Game of Thrones

Killing Eve

Ozark

Pose

Succession

This Is Us



MEJOR ACTOR EN SERIE DRAMÁTICA

Jason Bateman, Ozark

Sterling K. Brown, This Is Us

Kit Harington, Game of Thrones

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Billy Porter, Pose

Milo Ventimiglia, This Is Us



MEJOR ACTRIZ EN SERIE DRAMÁTICA

Emilia Clarke, Game of Thrones

Jodie Comer, Killing Eve

Viola Davis, How to Get Away With Murder

Laura Linney, Ozark

Mandy Moore, This Is Us

Sandra Oh, Killing Eve

Robin Wright, House of Cards



MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA EN SERIE DRAMÁTICA

Gwendoline Christie, Game of Thrones

Julia Garner, Ozark

Lena Headey, Game of Thrones

Fiona Shaw, Killing Eve

Sophie Turner, Game of Thrones

Maisie Williams, Game of Thrones



MEJOR ACTOR SECUNDARIO EN SERIE DRAMÁTICA

Alfie Allen, Game of Thrones

Jonathan Banks, Better Call Saul

Nikolaj Coster-Waldau, Game of Thrones

Peter Dinklage, Game of Thrones

Giancarlo Esposito, Better Call Saul

Michael Kelly, House of Cards

Chris Sullivan, This Is Us



MEJOR ACTRIZ INVITADA EN SERIE DRAMÁTICA

Laverne Cox, Orange Is the New Black

Cherry Jones, The Handmaid’s Tale

Jessica Lange, AHS: Apocalypse

Phylicia Rashad, This Is Us

Cicely Tyson, How to Get Away With Murder

Carice van Houten, Game of Thrones



MEJOR ACTOR INVITADO EN SERIE DRAMÁTICA

Michael Angarana, This Is Us

Ron Cephas Jones, This Is Us

Michael McKean, Better Call Saul

Kumail Nanjiani, The Twilight Zone

Glynn Turman, How to Get Away With Murder

Bradley Whitford, The Handmaid’s Tale



MEJOR SERIE DE COMEDIA

Barry

Fleabag

The Good Place

The Marvelous Mrs. Maisel

Russian Doll

Schitt’s Creek

Veep



MEJOR ACTRIZ EN COMEDIA

Christina Applegate, Dead to Me

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Natasha Lyonne, Russian Doll

Catherine O’Hara, Schitt’s Creek

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag



MEJOR ACTOR EN COMEDIA

Anthony Anderson, black-ish

Don Cheadle, Black Monday

Ted Danson, The Good Place

Michael Douglas, The Kominsky Method

Bill Hader, Barry

Eugene Levy, Schitt’s Creek



MEJOR ACTRIZ SECUNDARIO EN COMEDIA

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Anna Chlumsky, Veep

Sian Clifford, Fleabag

Olivia Colman, Fleabag

Betty Gilpin, GLOW

Sarah Goldberg, Barry

Marin Hinkle, The Marvelous Mrs. Maisel

Kate McKinnon, Saturday Night Live



MEJOR ACTOR SECUNDARIO EN COMEDIA

Alan Arkin, The Kominsky Method

Anthony Carrigan, Barry

Tony Hale, Veep

Stephen Root, Barry

Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel

Henry Winkler, Barry



MEJOR ACTRIZ INVITADA EN COMEDIA

Jane Lynch, The Marvelous Mrs. Maisel

Sandra Oh, Saturday Night Live

Maya Rudolph, The Good Place

Kristin Scott Thomas, Fleabag

Fiona Shaw, Fleabag

Emma Thompson, Saturday Night Live



MEJOR ACTRIZ INVITADO EN COMEDIA

Matt Damon, Saturday Night Live

Robert de Niro, Saturday Night Live

Luke Kirby, The Marvelous Mrs. Maisel

Peter MacNicol, Veep

John Mulaney, Saturday Night Live

Adam Sandler, Saturday Night Live

Rufus Sewell, The Marvelous Mrs. Maisel



MEJORES SERIES LIMITADAS

Chernobyl

Escape at Dannemora

Fosse/Verdon

Sharp Objects

When They See Us



MEJOR PELÍCULA PARA LA TELEVISIÓN

Bandersnatch: Black Mirror

Brexit

Deadwood: The Movie

King Lear

My Dinner With Hervé



MEJOR ACTRIZ EN SERIES LIMITADAS O PELÍCULA

Amy Adams, Sharp Objects

Patricia Arquette, Escape at Dannemora

Aunjanue Ellis, When They See Us

Joey King, The Act

Niecy Nash, When They See Us

Michelle Williams, Fosse/Verdon



MEJOR ACTOR EN SERIES LIMITADAS O PELÍCULA

Mahershala Ali, True Detective

Benecio del Toro, Escape at Dannemora

Hugh Grant, A Very English Scandal

Jared Harris, Chernobyl

Jharrel Jerome, When They See Us

Sam Rockwell, Fosse/Verdon



MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA EN SERIES LIMITADAS O PELÍCULA

Patricia Arquette, The Act

Marsha Stephanie Blake, When They See Us

Patricia Clarkson, Sharp Objects

Vera Farmiga, When They See Us

Margaret Qualley, Fosse/Verdon

Emily Watson, Chernobyl



MEJOR ACTOR SECUNDARIA EN SERIES LIMITADAS O PELÍCULA

Asante Blackk, When They See Us

Paul Dano, Escape at Dannemora

John Leguizamo, When They See Us

Stellan Skarsgard, Chernobyl

Ben Whishaw, A Very English Scandal

Michael K Williams, When They See Us



MEJOR PRESENTADOR DE REALITY SHOW

James Corden, The World’s Best

Ellen DeGeneres, Ellen’s Game Of Games

Marie Kondo, Tidying Up With Marie Kondo

Amy Poehler and Nick Offerman, Making It

RuPaul, RuPaul’s Drag Race



MEJOR COMPETICIÓN DE REALITY SHOW

The Amazing Race

American Ninja Warrior

Nailed It!

RuPaul’s Drag Race

Top Chef

The Voice



MEJOR SERIE DE VARIEDADES

At Home With Amy Sedaris

Documentary Now!

Drunk History

I Love You, America With Sarah Silverman

Saturday Night Live

Who Is America?



MEJOR TALK SHOW

The Daily Show With Trevor Noah

Full Frontal With Samantha Bee

Jimmy Kimmel Live

Last Week Tonight With John Oliver

The Late Late Show With James Corden

The Late Show With Stephen Colbert

LAS SERIES MÁS PREMIADAS DE LA HISTORIA

"Game of Thrones"

Con ocho temporadas, la serie acumula un total de 30 Premios Emmy en 142 nominaciones. Sin embargo, en la edición de este año, la serie logró un nuevo récord al competir en 32 categorías, incluyendo las de “Mejor serie dramática” y las de mejores actores principales.

"Frasier"

Fueron 11 las temporadas del spin-off de "Cheers" (otra serie exitosa) y que está dentro de la categoría de comedia. En 108 nominaciones, la serie logró 37 premios Emmy entre 1993 y 2004, años en que se emitió. Kelsey Grammer y David Hyde Pierce, los protagonistas, lograron cuatro premios cada uno.

"Los Simpson"

La interminable serie acumula más de 600 episodios en 30 temporadas. Hasta el momento acumula 31 Premios Emmy, tras haber sido nominada en 90 ocasiones. Sin duda, la historia de esta disfuncional familia que inició en 1989 parece tener mucho que contar.

"The Mary Tyler Moore Show"

La serie se emitió entre 1970 y 1970, haciendo un total de 7 temporadas. De las 67 nominaciones en las que participó, logró 29 premios Emmy. Un dato curioso es que el creador, James L. Brooks, acumula un gran número de galardones debido a que también estuvo a cargo de The Simpsons.

"Cheers"

La serie lleva el nombre de un bar en el que se reunían un grupo de amigos. Fueron 11 temporadas entre 1982 y 1993, y sirvió para inspirar a “Frasier”. De las 117 nominaciones que recibió, logró 28 premios Emmy.

"Hill Street Blues"

Con 7 temporadas entre 1981 y 1987, la serie consiguió 26 premios Emmy en 98 nominaciones. Sin duda, una gran cifra para el tiempo que estuvo al aire esta historia policial, llena de dramas laborales y personales.

"The West Wing"

Entre 1999 y 2006, la serie se emitió en 7 temporadas. En total fueron 155 episodios que lograron un total de 95 nominaciones, logrando 26 premios Emmy. Martin Sheen, Allison Janney, Bradley Whitford, John Spencer, Stockard Channing y Alan Alda formaron parte del elenco.

"ER"

La serie se emitió en 15 temporadas haciendo un total de 339 episodios entre 1994 y 2009. De las 124 nominaciones, logró 23 premios Emmy. ¿La trama? Todos los incidentes que se pueden dar en los hospitales.

"Modern Family"

La serie acumula 10 temporadas con 232 episodios. Sin embargo, llegará a su fin con su undécima entrega. Hasta la fecha, la producción acumula 22 premios Emmy, tras haber recibido 81 nominaciones.

"All in the family"

Emitida entre 1971 y 1979, la serie tuvo 9 temporadas con un total de 212 episodios. Pese a contar con solo 55 nominaciones, consiguió 22 premios Emmy, una buena cifra en cuanto a proporcionalidad. La serie captó la atención de los televidentes debido a los temas que se tocaban: la guerra de Vietnam, la religión, la menopausia y otros temas tabú para la época.