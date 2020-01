David Bisbal es uno de los artistas más reconocidos del pop latino y un importante referente de la música en español. El cantante se renueva y lanza su nuevo álbum, “En tus planes”, calificado como el “más variado”, con 13 temas que incluyen colaboraciones como “Bésame” con Juan Magán, “A Partir de hoy” con Sebastián Yatra, “Abriré la puerta” con Alejandro Fernández y “Perdón” con Greeicy Rendón.

Esta nueva producción es su séptimo álbum de estudio, producto de un año de trabajo. “En tus planes” se caracteriza por su gran diversidad de melodías, que evolucionan desde ritmos comerciales y rápidos a baladas lentas.

El español David Bisbal vuelve a escena con un nuevo álbum. (Foto: Instagram)

Este nuevo disco lo he hecho totalmente a pedido de mis fánaticos, atendiendo en todo momento sus peticiones sobre lo que les gustaría escuchar cantado por mí", confesó David Bisbal en una entrevista con rtve.

Según reveló el artista español, los pedidos de sus seguidores lo inspiraron a componer material más variado. "A mí me gusta 'flamencar' los versos de las canciones porque lo he hecho desde siempre, y disfruto que me etiqueten como 'el artista español', porque eso significa que con mi música llevo mi bandera natal a muchos países", señaló.

David Bisbal utilizó sus redes sociales para anunciar su nuevo trabajo discográfico y expresó su alegría por este nuevo lanzamiento: “¡Por fin sale mi nuevo disco! He disfrutado muchísimo la elaboración y la producción de las canciones y se lo dedico a todo el público en general que desee descubrir mi música. ¡Os quiero mucho!”, se lee en la descripción que acompaña una imagen que compartió en Instagram.

“EN TUS PLANES”: CANCIONES DEL DISCO

“En Tus Planes” ″Si Tú La Quieres" “Sabrás” “A Partir de Hoy” “Amor Amé” “La Necesidad” “Cuentas Claras” “Perdón” “Lento” “Abriré La Puerta” “Después de Ti” “Bésame” “Quién Es”

El nuevo trabajo de Bisbal reúne trece temas que incluyen colaboraciones como “Bésame” con Juan Magán, “A Partir de hoy” con Sebastián Yatra, “Abriré la puerta” con Alejandro Fernández y “Perdón” con Greeicy Rendon.

“Se trata de un disco variopinto, más orgánico, no se utilizó tanto electrónico y eso nos permitió más instrumentación. Es un disco donde he recopilado todas las peticiones de la gente, todo lo que quieren de mí en torno a mis canciones. Hay cuatro temas que ya han sonado, pero también hay nuevos temas donde expongo lo que mis seguidores me han pedido. Va a ser un disco que voy a disfrutar mucho, precisamente por su colorido", explica el artista español.

En “Abriré la puerta”, tema que grabó con Alejandro Fernández, resaltan las voces de ambos artistas. Fue grabado con guitarrón y guitarra mexicana. “He disfrutado muchísimo grabar esa balada, tiene un sentido regional muy mexicano, a partir de instrumentos de cuerda”, señala David Bisbal.

“Sabrás” es una de las entregas más personales del séptimo disco de estudio de Bisbal. Compuesta por Mercedes Mígel Carpio, más conocida como Vega, está dedicada a Matteo, el pequeño hijo del artista almeriense.

“EN TUS PLANES”: ¿CÓMO SE REALIZÓ EL DISCO?

El vocalista, que lleva 18 años en la música y atesora más de 60 discos de platino que lo posicionan como uno de los cantantes nacionales de mayor relevancia, destaca que “es muy importante mantener la esencia y a la vez tratar de renovarse en cada proyecto”, como pilar central de trabajo a la hora de elaborar sus temas.

“A lo largo de mi carrera mis discos han ido cambiando, igual que un deportista puede ir variando su estilo de juego, mejorando en algunas partes: en la música, sucede lo mismo”, reflexionó sobre su evolución en la música.

Su gira mundial comenzará en Barcelona el 15 de mayo (Foto: Instagram)

Un año de trabajo ha dado como resultado su nuevo álbum “En tus planes”, que se caracteriza por tener canciones desde ritmos bailables como “Bésame” hasta baladas lentas como “Quién es”, una de las modalidades “más demandadas” por parte de su público, aunque según revela, la incursión en diferentes géneros musicales es “siempre un reto con el que crecer y superar nuevos proyectos”.

Tras presentar las tres rumbas “A partir de hoy”, “Perdón” y “Bésame”, el vocalista se decantó por realizar una balada, “Abriré la puerta”, junto al cantante mexicano Alejandro Fernández, que dio como resultado un tema “con un sonido regional muy mexicano” a partir de instrumentos de cuerda.

“EN TUS PLANES”: FECHAS DE CONCIERTOS- GIRAS

Con motivo del lanzamiento del disco, el cantante español ofrecerá una gira que comenzará el 15 de mayo en Barcelona y cuyo título, además de ser el de una de las canciones, es un "una dedicatoria para toda la gente que me sigue, de cuyos planes quiero formar parte este 2020", explicó Bisbal.

Sobre su gira mundial, también reveló que espera volver pronto a Estados Unidos, México o Argentina, países donde suele sentirse “muy arropado”.

“México es un país que ha marcado los momentos más cruciales de mi carrera, cuando estoy allí siempre me siento como en mi propia casa”, agregó.

El vocalista, que lanza su disco de la mano de Universal Music, anunciará próximamente el resto de los destinos de su gira mundial en sus propias redes sociales y en sus plataformas.

David Bisbal atesora más de 60 discos de platino que lo posicionan como uno de los cantantes más importantes (Foto: Instagram)

CONCIERTOS EN ESPAÑA

A continuación, las fechas hasta ahora conocidas de la gira de David Bisbal.

FECHA CIUDAD PAÍS LUGAR

9 de mayo de 2020 Granada España Palacio Municipal de Deportes

15 de mayo de 2020 Barcelona España Palau Sant Jordi

29 de mayo de 2020 Valencia España Plaza de Toros de Valencia

6 de junio de 2020 Sevilla España Auditorio Rocío Jurado

12 de junio de 2020 Málaga España Auditorio Municipal Cortijo de Torres

13 de junio de 2020 Córdoba España Plaza de Toros Los Califas

19 de junio de 2020 París Francia Palais des Congrès de Paris

27 de junio de 2020 Madrid España WiZink Center

17 de julio de 2020 Chiclana de la Frontera España Poblado de Sancti Petri

26 de septiembre de 2020 Murcia España Plaza de Toros La Condomina

“EN TUS PLANES”: ¿DÓNDE ADQUIRIR EL NUEVO ÁLBUM?

“En tus planes”, el séptimo disco de David Bisbal, se puede adquirir a través de las principales plataformas digitales de música como Apple Music, Spotify, Amazon Music, iTunes Store, entre otras.

David Bisbal presenta su nuevo disco "En tus planes" (Foto: Instagram)

LETRA DE “EN TUS PLANES”

El nuevo single promocional de David Bisbal es la canción que da título a su nuevo disco, ‘En tus planes‘, una canción de sonido pop latino de aires aflamencados compuesta por Carolina isabel Colón, Bisbal, Luis Salazar y Andy Clay, estos dos últimos responsables también de su producción.

Si tú supieras lo que siento

Volarías como el viento

Hasta llegar hasta aquí

Y no estarías ahí, sin mí

Le voy a hacer trampa al destino

Y colarme en tu camino

Hasta que digas que sí

Yo no me puedo quedar sin ti

Pensarlo dos veces

Ya no es necesario

Tengo la estrategia

De convencerte a diario

Que pasen los meses

Que pasen los años

Pero tú siendo mía

Y yo estando a tu lado.

Quiero estar en tus planes

Como tú estás en los míos

Prometo no dejarte caer

Que si te vas ya quieras volver

Voy a ser el verano

Ese que va quitando el frío

Robarte un beso al amanecer

Es lo único que pido.





Que pasen los meses

Que pasen los años

Pero tú siendo mía

Y yo estando a tu lado

No hace falta Luna llena

Y desiertos sin arena

Para entregarte este amor

Si tú me dices que sí yo sigo

Lo que tu pidas yo lo consigo

Nada te puedo negar

Que voy a hacer?

Contigo lo decido

Si tú me dices que sí yo sigo

Lo que tú pidas yo lo consigo

Nada te puedo negar

Que voy a hacer?

Quiero estar en tus planes

Como tu estás en los míos

Prometo no dejarte caer

Que si te vas ya quieras volver

Voy a ser el verano

Ese que va quitando el frío

Robarte un beso al amanecer

Es lo único que pido

Quiero estar en tus planes

Como tú estás en los míos

Prometo no dejarte caer

Que si te vas ya quieras volver

Voy a ser el verano

Ese que va quitando el frío

Robarte un beso al amanecer

Es lo único que pido

Es lo único que pido

Que pido, que pido.