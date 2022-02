“We Don’t Talk About Bruno” (”No se habla de Bruno”), canción que pertenece a la banda sonora de la película “Encanto”, encabeza la prestigiosa lista Billboard Hot 100 y se ubica en el puesto número uno.

El tema oficial de la cinta de Disney desplazó a “Easy On Me” de Adele del primer lugar y se convirtió en el segundo en alcanzar este puesto 29 años después que “A Whole New World” de “Aladdin” lo hiciera en 1993.

Esta canción dio este salto monumental con solo 1,5 millones de reproducciones en la radio; sin embargo, logró subir de rango al acumular 34,9 millones de transmisiones en Estados Unidos.

Asimismo, la banda sonora de “Encanto”, compuesta por un total de 44 piezas musicales, permanece en la cima de la lista Billboard 200 por tercera vez en las últimas cuatro semanas.

Escrita por Lin-Manuel Miranda, “We Don’t Talk About Bruno” se convierte en el primer éxito del Billboard Hot 100 compuesta por un artista en solitario en más de cuatro años, siendo “Perfect” de Ed Sheeran la última que lo consiguió.

El filme se centra en los Madrigal, una familia que vive en una zona mística y misteriosa de Colombia conocida como Encanto, lugar que le ha dado a cada integrante de este grupo un don especial durante generaciones.

A todos menos a Mirabel. Sin embargo, la adolescente pronto se convierte en la heroína de la familia cuando resulta ser la única que puede salvarlos a ellos y al Encanto de una fuerza amenazadora.

