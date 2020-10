En una reciente entrevista con el programa “De Primera Mano”, el veterano actor Eric del Castillo desmintió los rumores que señalan que él y su esposa, Kate Trillo, atraviesan por una depresión ante la falta de trabajo por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

“Son puros cuentos, eso pasó cuando me operaron de la espalda, pero alguien por ahí lo quiso poner como si fuera hoy en día. Bendito sea Dios, estamos muy bien”, confesó el histrión.

Además, el artista mexicano sostuvo que los rumores surgieron de la prensa. “No tienen notas, andan desesperados e inventan porquerías. Eso es lo que nos indigna a los actores, a los artistas, a los deportistas, no hay como ser honesto como periodista”, enfatizó.

Por otro lado, el primer actor de México se animó a contar detalles del reencuentro que tuvo con Kate del Castillo en Punta Mita, estado de Nayarit, en México. Según Eric, no veía a su hija desde la Navidad del 2019.

“Estuvimos ahí muy contentos tres días. Después ella voló directamente a Los Ángeles, a su trabajo, a su vida, y nosotros nos quedamos unos días más en Puerto Vallarta. (Kate) estaba muy contenta porque vino con sus socias. Y estuvo su hermana, su sobrino y sus papás. Entonces imagínate cómo iba a estar, pues muy contenta, alegre y todo. Nos tomábamos nuestras copitas, vacilábamos, nos llevábamos de a cuartos. En fin, en familia”, detalló.

Al ser consultado sobre si la protagonista de “La reina del sur” había encontrado el amor, Eric del Castillo sostuvo que aún no; sin embargo, confesó que desea que encuentre a un hombre “que la quiera, proteja y cuide”.

“Yo sé que ustedes buscan la nota, pero no, no tiene novio todavía”, dijo, y agregó: “Ojalá encontrara pronto un hombre que la quiera, que la proteja, que la cuide. Yo no sé a las mujeres modernas de hoy en día y que ganan dinero y que son empresarias, los hombres les corren pues no sé por qué”.

“Si me encontrara una mujer así, yo la apoyaría, y estaría con ella y yo con lo mío. Pero siempre dándole eso y siempre entendiendo su carrera”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

Kate del Castillo anuncia la renovación de “La reina del sur” para una temporada 3

Kate del Castillo anuncia la renovación de "La reina del sur" para una temporada 3