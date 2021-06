El matrimonio de Andrea Legarreta y Erik Rubín es uno de los más duraderos en el medio de entretenimiento de México, aunque no han estado ajenos a los escándalos ligados a la infidelidad. Hace unos días, el padre de Mía y Nina Rubín, volvió a causar tremenda polémica en redes sociales, luego de que se filtraran varias imágenes en las que el ex Timbiriche aparece disfrutando presuntamente de una fiesta a lado de algunas jóvenes.

En las imágenes de Erik Rubín se le puede apreciar junto a unas jóvenes bailando y presuntamente bebiendo. En ellas se logra verlo en compañía de dos mujeres y con una de ellas más cerca de él. Como era de esperarse, la publicación se volvió viral e inmediatamente comenzaron las especulaciones sobre una posible infidelidad a actual pareja Andrea Legarreta.

Días después, la misma conductora de “Hoy” cerró el tema respaldando en todo momento al músico, quien se encontraba en un paseo al lado de algunos familiares y amigos por las costas de la Riviera Maya. ¿Qué dijo Legarreta?

Andrea Legarreta y Erik Rubín el día de su boda (Foto: Andrea Legarreta/Instagram)

LA REACCIÓN DE ANDREA LEGARRETA A LAS IMÁGENES DE SU ESPOSO

En entrevista con los medios de comunicación, Andrea Legarreta calificó esta situación como “una estupidez” porque sabe que su marido tiene una vida individual muy aparte de la que promueven como pareja, lo que no significa que existan “cuernos” o “traiciones” entre ellos.

“Para mí, él tiene su trabajo, tiene su vida, sale de gira, sale con los de los 90′s (el show), hay muchas chavas y chavos, se quedan en hoteles y nosotros en la gira también, no por eso estamos pintándonos el cuerno, ni nos traicionamos, y no hacemos cosas que puedan dañar nuestra historia... Yo no encuentro absolutamente nada malo e irrespetuoso”, dijo.

“[Erik Rubín] y yo sabemos lo que nosotros vivimos. Sabemos también que hemos vivido momentos duros, etapas complicadas, pero no esto. Esto es una estupidez, es querer encontrar algo negativo donde no lo hay”, advirtió. “La gente mala onda es lo que busca al final”.

Legarreta dejó claro que son una pareja sólida y cada uno tiene actividades profesionales independientes. “Quienes creen que el matrimonio significa encerrarte y no tener una vida individual, los respeto mucho, pero para mí no es eso”, enfatizó.

Imagen de Erik Rubín con dos mujeres (Foto: ChicaPicosa2/Instagram)

“No necesariamente por eso estamos pintándonos el cuerno, estamos traicionándonos, ni estamos haciendo cosas que puedan dañar nuestra historia que sí es real. No es un matrimonio abierto. Es un matrimonio de dos personas que, desde el día uno, se aman. Y estamos juntos porque nos amamos. Soy una mujer independiente que, perfectamente, podría decir ‘no quiero seguir aquí’, puedo estar sola y ser independiente, igual que él”, agregó.

QUÉ DIJO SOBRE LA MUJER DE LAS IMÁGENES

Al respecto, la también actriz señaló que la mujer de las imágenes que se viralizaron es la pareja de uno de los amigos de Rubín; por lo tanto, las especulaciones no le preocupan. No obstante, se mostró en contra de las agresiones en redes sociales. “Si creo que ya se están pasando. Creo, en verdad, que la gente de las redes cada vez es más cruel, cada vez señala y agrede más. No todos”, comentó.

“Hay gente que nos da mucho amor, pero si me da mucha tristeza ese sector de la sociedad en donde están esperando a ver en qué momento alguien hace algo que ellos puedan distorsionar para atacar a alguien y burlarse, agredir, atacar; celebrar, quizá, el dolor de otros. Eso sí como sociedad me da mucha tristeza”, dijo Andrea.

Andrea Legarreta y Erik Rubín juntos (Foto: Andrea Legarreta/Instagram)

LA REACCIÓN DE LAS HIJAS DE ANDREA LEGARRETA

Tras la publicación y aclaración de esta controversia, la presentadora señaló que sus hijas no “estás afectadas” porque conocen la realidad de sus padres. “No tiene por qué dolerte y afectarte cuando sabes la verdad”, señaló.

“Son niñas que nacieron en esto y perfectamente comprenden. Cuando vives en un hogar como el nuestro y te das cuenta de la relación de tus padres, ves cómo se llevan, la libertad y el amor”, concluyó.

En tanto, en las redes sociales, la estrella mexicana compartió una fotografía junto a sus dos hijas, Mía y Nina Rubín; aunque llamó mucho la atención la ausencia de su esposo. Las tres pasaron una tarde haciendo ejercicio y decidieron compartir el momento en su perfil en Instagram.

Si bien llamó la atención la ausencia de Erik Rubín en la imagen, y luego que algunos comenzarán a especular sobre una posible separación, algunos medios señalan que la no presencia del cantante junto a su familia podría tratarse de que haya estado cubriendo un compromiso laboral al momento de la reunión. Prueba de ello es que ese día Rubín subió una historia en su cuenta de Instagram desde un estudio de grabación.