Ana Patricia Rojo es una de las actrices mexicanas más recordadas por los televidentes, ya que a lo largo de su carrera se ha destacado como una de las malvadas más odiadas de los melodramas. Sus personajes en “María la del barrio”, “Bendita mentira”, “Esmeralda” y hasta en “Carita de ángel” la hicieron sobre salir y ganarse un espacio en el mundo de la actuación.

En la mayor parte de sus trabajos, la intérprete siempre ha sido la mala de la historia, así que por esta razón ha recibido incontables cachetadas de sus coprotagonistas y sin duda, se acuerda de algunos golpes con mucho más cariño, ya que en su momento le hicieron hasta llorar.

Hace unos días, Ana Patricia Rojo fue la invitada del segmento “Cuando grababa” del canal de YouTube Tlnovelas y recordó su trabajo en el melodrama “Esmeralda” que se emitió en 1997 y tuvo como protagonista a Leticia Calderón y claro, ella fue la antagonista.

¿QUÉ PASÓ ENTRE LETICIA CALDERÓN Y ANA PATRICIA ROJO?

Ana Patricia Rojo recordó los gratos momentos que vivió al grabar la telenovela “Esmeralda”, pero también contó sobre aquellos momentos en que tuvo que recibir duras cachetadas por las maldades que su personaje hizo.

“En Esmeralda Lety Calderón me dio una cachetada que todavía la recuerdo”, reconoció la actriz mexicana.

La dura cachetada que le propinó su compañera de reparto durante la escena fue tal que padeció durante un buen rato sus consecuencias.

“Me dejó sorda durante un buen rato. Así como ustedes la ven de dulce, de buena y de tierna tiene una derecha poderosa” , confesó la reconocida intérprete de 46 años. “No saben la cachetada que me pegó. Las siguientes escenas ya no las pude hacer porque no tenían que ver con la cachetada y tenía toda la cara marcada, el oído me zumbaba…” .

Siempre con una actitud profesional en el set de grabación, Ana Patricia intentó continuar su jornada de grabación como si no hubiera pasado nada.

“Me dijeron ‘quieres ir al servicio médico’. Y yo como que quise hacer que no era tan grave pero sí fue intensa”, aseveró.

